Фотофакты. Барнаульские водолазы снова обследовали дно Телецкого озера

Водолазы исследовали дно Телецкого озера. Фото: Роман Воробьев, Татьяна Клименко. Водолазы исследовали дно Телецкого озера. Фото: Роман Воробьев, Татьяна Клименко. Водолазы исследовали дно Телецкого озера. Фото: Роман Воробьев, Татьяна Клименко. Водолазы исследовали дно Телецкого озера. Фото: Роман Воробьев, Татьяна Клименко. Водолазы исследовали дно Телецкого озера. Фото: Роман Воробьев, Татьяна Клименко. Водолазы исследовали дно Телецкого озера. Фото: Роман Воробьев, Татьяна Клименко.

За шесть дней работы дайверы обследовали участок дна на средней глубине 8-12 метров общей протяженностью около 3 километров. На дне водолазы нашли остатки старых сетей - частично покрытых илом и запутанных, но представляющих опасность для подводной фауны (в них постоянно находились остатки разложившейся рыбы).



Всего со дна подняли восемь остатков старых сетей общей длиной около 200 метров. Также водолазы спасли и выпустили налима, который запутался в сетях.

Осенью 2016 года инициативная группа дайверов-волонтёров из Барнаула выиграла грант в конкурсе проектов, который организовали альянс "Экодело" совместно с Российским советом фонда "Глобал Грингрантс". В рамках проекта проводится оценка состояния акватории Телецкого озера и дайв-рейды по очистке озера от выявленного механического загрязнения.