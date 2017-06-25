Фотофакты. Барнаульские водолазы снова обследовали дно Телецкого озера

Сотрудники Алтайского заповедника и участники дайв-клуба "Зазеркалье" обследовали и очистили прибрежную акваторию Телецкого озера близ кордонов Чири и Беле, а также залив реки Кыга. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.
За шесть дней работы дайверы обследовали участок дна на средней глубине 8-12 метров общей протяженностью около 3 километров. На дне водолазы нашли остатки старых сетей - частично покрытых илом и запутанных, но представляющих опасность для подводной фауны (в них постоянно находились остатки разложившейся рыбы).
Всего со дна подняли восемь остатков старых сетей общей длиной около 200 метров. Также водолазы спасли и выпустили налима, который запутался в сетях.
Осенью 2016 года инициативная группа дайверов-волонтёров из Барнаула выиграла грант в конкурсе проектов, который организовали альянс "Экодело" совместно с Российским советом фонда "Глобал Грингрантс". В рамках проекта проводится оценка состояния акватории Телецкого озера и дайв-рейды по очистке озера от выявленного механического загрязнения.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.