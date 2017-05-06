Фотофакты. Барнаульский мэр выехал в город, проверить ситуацию с мусорками

Мэр Барнаула Сергей Дугин проинспектировал город. 6 мая 2017 года. Фото: barnaul.org. Мэр Барнаула Сергей Дугин проинспектировал город. 6 мая 2017 года. Фото: barnaul.org. Мэр Барнаула Сергей Дугин проинспектировал город. 6 мая 2017 года. Фото: barnaul.org. Мэр Барнаула Сергей Дугин проинспектировал город. 6 мая 2017 года. Фото: barnaul.org. Мэр Барнаула Сергей Дугин проинспектировал город. 6 мая 2017 года. Фото: barnaul.org. Мэр Барнаула Сергей Дугин проинспектировал город. 6 мая 2017 года. Фото: barnaul.org. Мэр Барнаула Сергей Дугин проинспектировал город. 6 мая 2017 года. Фото: barnaul.org. Мэр Барнаула Сергей Дугин проинспектировал город. 6 мая 2017 года. Фото: barnaul.org.

Так на улице Кутузова глава администрации проинспектировал, на месте ли порталы для сбора ТБО также, их внешний вид и как они заполнены. По распоряжению мэра, в городе должны покрасить все вместительные контейнеры, а где это необходимо, подремонтировать их. На порталах появится справочная информация о компании, вывозящей мусор.

Также г-н Дугин проверил, как выполняется его поручение по вывозу мусора от садоводства, расположенного по улицы Власихинская. На площадке, которая в предыдущий приезд была завалена мусором, теперь установили два портала, сообщает пресс-служба мэрии.

Как заметил мэр, в городе недостаточно урн. Сергей Дугин распорядился, чтобы их установили еще больше, особенно на остановках транспорта и в уголках отдыха.

На участке на пересечении проспектов Калинина и Космонавтов во время месячника очистки города убрали прошлогоднюю листву и вырезали поросль. Но не убрали пни.

Сергей Дугин,

глава администрации Барнаула:

Здесь нам необходимо выкорчевать оставшиеся пни, разровнять землю, засеять газон, одним словом придать достойный вид этому участку, чтобы он не диссонировал с общим благоустройством проспекта Калинина.

В ближайших планах мэрии — заняться обустройством зеленой зоны вдоль проспекта Космонавтов, в первую очередь, облагородить насаждения , периодически очищать территорию от листвы, поросли и мусора.



Свою поездку глава администрации завершил на детской игровой площадке в парковой зоне возле "Сити-центра", где пообщался с отдыхающими.