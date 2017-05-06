Фотофакты. Барнаульский мэр выехал в город, проверить ситуацию с мусорками

6 апреля во время своей традиционной субботней поездке по Барнаулу мэр Сергей Дугин уделил особое внимание состоянию порталов для сбора мусора.
Так на улице Кутузова глава администрации проинспектировал, на месте ли порталы для сбора ТБО также, их внешний вид и как они заполнены. По распоряжению мэра, в городе должны покрасить все вместительные контейнеры, а где это необходимо, подремонтировать их. На порталах появится справочная информация о компании, вывозящей мусор.
Также г-н Дугин проверил, как выполняется его поручение по вывозу мусора от садоводства, расположенного по улицы Власихинская. На площадке, которая в предыдущий приезд была завалена мусором, теперь установили два портала, сообщает пресс-служба мэрии.
Как заметил мэр, в городе недостаточно урн. Сергей Дугин распорядился, чтобы их установили еще больше, особенно на остановках транспорта и в уголках отдыха.
На участке на пересечении проспектов Калинина и Космонавтов во время месячника очистки города убрали прошлогоднюю листву и вырезали поросль. Но не убрали пни.
Сергей Дугин,
глава администрации Барнаула:
Здесь нам необходимо выкорчевать оставшиеся пни, разровнять землю, засеять газон, одним словом придать достойный вид этому участку, чтобы он не диссонировал с общим благоустройством проспекта Калинина.
В ближайших планах мэрии — заняться обустройством зеленой зоны вдоль проспекта Космонавтов, в первую очередь, облагородить насаждения , периодически очищать территорию от листвы, поросли и мусора.
Свою поездку глава администрации завершил на детской игровой площадке в парковой зоне возле "Сити-центра", где пообщался с отдыхающими.
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