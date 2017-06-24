Фотофакты. Барнаульцев напугали "неизвестные" жуки

Барнаульцы жалуются на "неизвестных" жуков, которые прилетают под вечер и ведут себя очень шумно. С просьбой помочь опознать "зверя" к горожанам обратился Михаил Б. в палике "Барнаул22".
"Друзья, подскажите, что за зверь. В районе посёлка Сибирская долина и дачных посёлков рядом примерно уже неделю часов в 11 вечера прилетают эти насекомые очень жутко жужжат через полчаса улетают. Кусать пока не кусают", — задал вопрос Барнаулец.
К его сообщению приложены снимки жука. Размер тельца насекомого составляет примерно 2 см, крылья укрывает мощный щиток. На брюшке жука — короткие беловатые волоски.
Горожане шутят, что не жук, а инопланетянин. Другие выдвигаю более реалистичные и, в целом, верные версии:
Жучок майский) Не укусят они, я их на руках держу.
Июньские жуки это. Вы первый год живёте как будто.
Скоро божью коровку увидят и буду спрашивать, чё за клоп пятнистый и опасен ли он.
Если верить Википедии, хрущи это подсемейство, включающее в себя 5700 видов, в том числе и майских жуков.
Это америкосы управляют ими, нанотехнологии.
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