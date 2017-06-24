Фотофакты. Барнаульцев напугали "неизвестные" жуки

"Друзья, подскажите, что за зверь. В районе посёлка Сибирская долина и дачных посёлков рядом примерно уже неделю часов в 11 вечера прилетают эти насекомые очень жутко жужжат через полчаса улетают. Кусать пока не кусают", — задал вопрос Барнаулец.

К его сообщению приложены снимки жука. Размер тельца насекомого составляет примерно 2 см, крылья укрывает мощный щиток. На брюшке жука — короткие беловатые волоски.

Горожане шутят, что не жук, а инопланетянин. Другие выдвигаю более реалистичные и, в целом, верные версии:

Алексей Семыкин:

Жучок майский) Не укусят они, я их на руках держу.

Константин Савин:

Июньские жуки это. Вы первый год живёте как будто.

Константин Южаков:

Скоро божью коровку увидят и буду спрашивать, чё за клоп пятнистый и опасен ли он. Александр Тиняков: Если верить Википедии, хрущи это подсемейство, включающее в себя 5700 видов, в том числе и майских жуков.

Артём Кузнецов:

Это америкосы управляют ими, нанотехнологии.