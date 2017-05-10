Фотофакты. Барнаульцы исполнили в караоке военные песни

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9 мая издательский дом "Алтапресс" организовал для горожан две развлекательные площадки — у ТЦ "Россия" и на пл. Сахарова.

День Победы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Михаил, победитель викторины от "Бинбанка", счастливый обладатель планшета. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

С раннего утра на площадке перед бывшим кинотеатром "Россия" гости праздника могли угоститься солдатской кашей от "Алтайской сказки", приготовленной в настоящей полевой кухне. На сцене проходили розыгрыши призов, а также состоялось вручение планшета победителю военной викторины от "Бинбанка" и других поощрительных призов.

На пл. Сахарова работала площадка народного караоке — горожане могли подняться на сцену и совершенно бесплатно исполнить любимые военные песни. Желающих оказалось очень много! Кроме того, здесь работали яркие праздничные фотозоны от компаний "АЛЬКОН", "Союз" и "СГК" - барнаульцы могли не только сделать памятные фотографии, но и оставить слова благодарности на Стене Победы, раскрасить огромную раскраску и получить призы в военной викторине от компании "Алейскзернопродукт".

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