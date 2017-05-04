Фотофакты. Бессмертный полк медиков

Владимир Захаров,

главный врач Диагностического центра:

Сегодня, к сожалению, среди бывших сотрудников центра уже не осталось в живых ни одного фронтовика. Мы выезжаем на дом, поздравляем детей войны, которых с каждым годом также становится все меньше. Эту выставку мы условно называем "Бессмертный полк диагностического центра", хотя, конечно, все родные, в том числе и мой дед, потрет которого также здесь присутствует, — участники одного большого общего полка.

На выставке представлены фотографии участников войны — родственников нынешних сотрудников центра. Активное участие в формировании экспозиции приняли ветераны учреждения. К примеру, Галина Гончарова передала бесценные семейные реликвии: оригинал удостоверения к медали "За участие в героической обороне Ленинграда", а также свидетельство об освобождении от воинской обязанности из-за тяжелого ранения в 1944 году своего отца Ивана Мерзликина. Пожелтевшие от времени подлинники уникальных документов наряду с фотографиями военных лет вызывают неподдельный интерес у посетителей и сотрудников центра.

Зоя Ефименко,

председатель ветеранской организации Диагностического центра:

знаю, что некоторые коллеги практически заново открыли для себя историю своего ветерана. Прежде чем принести фотографию, делились, где, на каких ресурсах можно подробнее узнать путь родственника на войне. Вот это действительно важно — память, которая передается из поколения в поколение, и гордость за историю своей семьи, страны.

Выставка в Диагностическом центре открылась еще в апреле, для того чтобы участники героических событий как можно дольше оставались в строю.