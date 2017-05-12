Фотофакты. Буквы "Барнаул" на Павловском тракте стали светиться ночью

Буквы "Барнаул" с подсветкой. Фото: barnaul.org. Буквы "Барнаул" с подсветкой. Фото: barnaul.org. Буквы "Барнаул" с подсветкой. Фото: barnaul.org. Буквы "Барнаул" с подсветкой. Фото: barnaul.org. Буквы "Барнаул" с подсветкой. Фото: barnaul.org.

Подсветка включается и выключается совместно с наружным освещением улиц города. Питание осуществляется от линий наружного освещения. Светильники установлены на оцинкованных опорах. Годовая стоимость обслуживания не более 10 тысяч рублей в год.

Кроме этого, "Горзеленхоз" высадит здесь 24 тысячи цветов: бархатцы "Antigua Yellow", петунью ярко-розовую, бархатцы "Antigua Orange".