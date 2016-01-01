Фотофакты. 30 человек тушили горящий дом в Барнауле сегодня ночью

Пожар в жилом доме в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. Пожар в жилом доме в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. Пожар в жилом доме в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. Пожар в жилом доме в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.

"Много машин пожарной части и скорые с реанимацией подъезжают", пишут свидетели. Дом сгорел полностью

Как сообщает МЧС России по Алтайскому краю звонок с сообщением о пожаре поступил в 00:08 по местному времени. В 00:26 пожар локализован, в 00:41 ликвидирован. Его тушили 30 человек и 9 единиц техники. О жертвах не сообщается.