Фотофакты. 30 человек тушили горящий дом в Барнауле сегодня ночью

Между улицами Никитина и Короленко, в районе улицы Промышленной, сгорел жилой дом,сообщили очевидцы в Barnaul22.
Пожар в жилом доме в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.
Пожар в жилом доме в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.
Пожар в жилом доме в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.
Пожар в жилом доме в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.
"Много машин пожарной части и скорые с реанимацией подъезжают", пишут свидетели. Дом сгорел полностью
Как сообщает МЧС России по Алтайскому краю звонок с сообщением о пожаре поступил в 00:08 по местному времени. В 00:26 пожар локализован, в 00:41 ликвидирован. Его тушили 30 человек и 9 единиц техники. О жертвах не сообщается.
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