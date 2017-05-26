Фотофакты. Что постят в соцсети российские биатлонисты, тренирующиеся на алтайском курорте

В мае в Белокурихе тренируются мужская и женская сборные России по биатлону. Спортсмены делятся в соцсетях снимками о своей жизни в Белокурихе.
Татьяна Акимова. Фото: www.instagram.com/tatiana_akimova2.
Виктория Сливко. Фото: www.instagram.com/slivko_viktoria.
Российские биатлонисты позируют на огромном стуле в Белокурихе-2. Фото: www.instagram.com/slivko_viktoria.
Дарья Виролайнен и белый конь. Фото: www.instagram.com/russianbiathlon.
Поездка по серпантину в Белокурихе-2. Фото: www.instagram.com/slivko_viktoria.
Татьяна Акимова. Фото: www.instagram.com/russianbiathlon.
Прогулка в алтайских горах. Фото: www.instagram.com/slivko_viktoria.
Виктория Сливко. Фото: www.instagram.com/russianbiathlon.
Весенний загар на алтайских сборах. Фото: www.instagram.com/russianbiathlon.
Ирина Услугина. Фото: www.instagram.com/russianbiathlon.
Велопрогулка по Алтаю. Фото: www.instagram.com/slivko_viktoria.
Светлана Миронова. Фото: www.instagram.com/russianbiathlon.
Светлана Миронова. Фото: vk.com.
В регионе восстановительные сборы проводят Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Виктория Сливко и Ирина Услугина, Александр Логинов, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин. Спортсмены принимают радоновые ванны и другие процедуры, интенсивно тренируются на новой лыжероллерной трассе с открытым стрельбищем, построенной санаторием "Россия".
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