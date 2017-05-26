Фотофакты. Что постят в соцсети российские биатлонисты, тренирующиеся на алтайском курорте

В мае в Белокурихе тренируются мужская и женская сборные России по биатлону. Спортсмены делятся в соцсетях снимками о своей жизни в Белокурихе.

Татьяна Акимова. Фото: www.instagram.com/tatiana_akimova2. Виктория Сливко. Фото: www.instagram.com/slivko_viktoria. Российские биатлонисты позируют на огромном стуле в Белокурихе-2. Фото: www.instagram.com/slivko_viktoria. Дарья Виролайнен и белый конь. Фото: www.instagram.com/russianbiathlon. Поездка по серпантину в Белокурихе-2. Фото: www.instagram.com/slivko_viktoria. Татьяна Акимова. Фото: www.instagram.com/russianbiathlon. Прогулка в алтайских горах. Фото: www.instagram.com/slivko_viktoria. Виктория Сливко. Фото: www.instagram.com/russianbiathlon. Весенний загар на алтайских сборах. Фото: www.instagram.com/russianbiathlon. Ирина Услугина. Фото: www.instagram.com/russianbiathlon. Велопрогулка по Алтаю. Фото: www.instagram.com/slivko_viktoria. Светлана Миронова. Фото: www.instagram.com/russianbiathlon. Светлана Миронова. Фото: vk.com. В регионе восстановительные сборы проводят Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Виктория Сливко и Ирина Услугина, Александр Логинов, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин. Спортсмены принимают радоновые ванны и другие процедуры, интенсивно тренируются на новой лыжероллерной трассе с открытым стрельбищем, построенной санаторием "Россия". Спасибо @setkinkirill за экскурсию по ближайшим достопримечательностям Горного Алтая и возможность протестировать весло😂😂😂 Публикация от Matvey Eliseev (@_eliseev93) Апр 24 2017 в 3:42 PDT Упражнения на стрелковых тренировках встречаются самые разные. Бывают и головокружительные 🤢😂 @maksim_tsvetkov отработал на отлично 👏 #биатлон #biathlon Публикация от Союз биатлонистов России (@russianbiathlon) Май 25 2017 в 3:21 PDT