Фотофакты. Да что мы знаем о крутой жизни

Про некоторых людей хочется сказать: "Да чтобы я так жил!". И при этом, приглядишься, ну не миллиардер, не телезвезда, не член сборной России по футболу (ну да, не играет, но чтоб я так жил!), а ведь умеет же круто устроиться. Даже в чем-то простом, увидишь, и обзавидуешься.
Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Хотя, иногда крутая жизнь заканчивается не так круто:
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