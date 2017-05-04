Фотофакты. Да что мы знаем о крутой жизни

Про некоторых людей хочется сказать: "Да чтобы я так жил!". И при этом, приглядишься, ну не миллиардер, не телезвезда, не член сборной России по футболу (ну да, не играет, но чтоб я так жил!), а ведь умеет же круто устроиться. Даже в чем-то простом, увидишь, и обзавидуешься.

Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Чтоб я так жил! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Хотя, иногда крутая жизнь заканчивается не так круто: Источник.