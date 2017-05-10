Фотофакты. День Победы в объективе Михаила Хаустова: барнаульцы на Мемориале Славы

9 мая Барнаульцы традиционно приходят на Мемориал Славы, чтобы почтить память земляков, ушедших на фронт. Здесь на Привокзальной провожали бойцов, тут встречали тех, кто выжил в Великой Отечественной.
Справка
Барнаульский Мемориал Славы был открыт 9 мая 1971. Он создан по проектам художников Петра Миронова и Владимира Добровольского.
Мемориал состоит из четырех сооружений. Тематический центр первой линии, обращенной к площади, - бронзовая скульптурная группа "Прощание" и стела на гранитном постаменте. Вторая часть монумента – площадка, по обеим сторонам которой вмонтированы плиты с землей из 13 городов-героев. В центре мемориала находится разорванное кольцо бетонного редута. Внутри – геральдические медные барельефы восьми родов войск, перед каждым из которых горит вечный огонь. Здесь увековечены порядка 14 тысяч фамилий погибших воинов Алтайского края. Еще одна часть мемориала - Монумент от благодарных потомков. В честь 50-летия Победы комплекс дополнен сооружением с именами барнаульцев – полных кавалеров "Ордена Славы" и Героев Советского Союза.
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