Фотофакты. День Победы в объективе Михаила Хаустова: барнаульцы на Мемориале Славы

День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Михаил Хаустов.

Справка

Барнаульский Мемориал Славы был открыт 9 мая 1971. Он создан по проектам художников Петра Миронова и Владимира Добровольского.

Мемориал состоит из четырех сооружений. Тематический центр первой линии, обращенной к площади, - бронзовая скульптурная группа "Прощание" и стела на гранитном постаменте. Вторая часть монумента – площадка, по обеим сторонам которой вмонтированы плиты с землей из 13 городов-героев. В центре мемориала находится разорванное кольцо бетонного редута. Внутри – геральдические медные барельефы восьми родов войск, перед каждым из которых горит вечный огонь. Здесь увековечены порядка 14 тысяч фамилий погибших воинов Алтайского края. Еще одна часть мемориала - Монумент от благодарных потомков. В честь 50-летия Победы комплекс дополнен сооружением с именами барнаульцев – полных кавалеров "Ордена Славы" и Героев Советского Союза.