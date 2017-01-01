Фотофакты. Девушки и сельхозтехника: "Митра" сделала пикантный календарь для "АгроЦентра"

Известная барнаульская компания "Митра" создала корпоративный календарь в стиле pin-up для крупного российского поставщика сельхозтехники "АгроЦентр". На страницах изображены сельхозмашины, которые можно использовать в том или ином месяце, и соблазнительные девушки, олицетворяющие каждый из них. Кейс размещен в блоге "Митры".
В компании отмечают, что это нетипичный заказ, ведь основная ее специализация — создание сайтов. Но задача, которую поставил "АгроЦентр" оказалась интересной, поэтому ее решили выполнить. Первоначально для календаря рассматривалось три идеи. Одна из них — это изображение продукта питания и сельхозтехники, работа которой требуется для его получения. Вторая — фантазийная, изображение сельхозмашин в виде необычных героев, спасающих мир. Но заказчику больше всего понравилась третья — с девушками в стиле pin-up. Ее в итоге и реализовали.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.