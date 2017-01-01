Фотофакты. Девушки и сельхозтехника: "Митра" сделала пикантный календарь для "АгроЦентра"

"Митра" сделала календарь для "АгроЦентра". Фото: https://mitra.ru/. "Митра" сделала календарь для "АгроЦентра". Фото: https://mitra.ru/. "Митра" сделала календарь для "АгроЦентра". Фото: https://mitra.ru/. "Митра" сделала календарь для "АгроЦентра". Фото: https://mitra.ru/. "Митра" сделала календарь для "АгроЦентра". Фото: https://mitra.ru/. "Митра" сделала календарь для "АгроЦентра". Фото: https://mitra.ru/. "Митра" сделала календарь для "АгроЦентра". Фото: https://mitra.ru/. "Митра" сделала календарь для "АгроЦентра". Фото: https://mitra.ru/. "Митра" сделала календарь для "АгроЦентра". Фото: https://mitra.ru/. "Митра" сделала календарь для "АгроЦентра". Фото: https://mitra.ru/. "Митра" сделала календарь для "АгроЦентра". Фото: https://mitra.ru/. "Митра" сделала календарь для "АгроЦентра". Фото: https://mitra.ru/.

В компании отмечают, что это нетипичный заказ, ведь основная ее специализация — создание сайтов. Но задача, которую поставил "АгроЦентр" оказалась интересной, поэтому ее решили выполнить. Первоначально для календаря рассматривалось три идеи. Одна из них — это изображение продукта питания и сельхозтехники, работа которой требуется для его получения. Вторая — фантазийная, изображение сельхозмашин в виде необычных героев, спасающих мир. Но заказчику больше всего понравилась третья — с девушками в стиле pin-up. Ее в итоге и реализовали.