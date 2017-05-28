Фотофакты. Девушки в странных купальниках. 16+

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Сегодня, 08:01.
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Ну как, в странных? Да вообще, они в каких-то диких купальниках. Что за безумцы придумывают такое? Лучше уж вообще без... Да, лучше без.

Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Странные купальники. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.

А кстати, кто считает, что к девушкам надо бы добавить парней, то вот вам экземляр. Мужик тоже подготовился к пляжному сезону:

Странные купальники.
Странные купальники.

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