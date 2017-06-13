Фотофакты. Дождь "Поляне" не помеха

Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Весь день любители знаний могли послушать интересные лекции от проекта #insiderschool на лектории, поиграть в настольные на площадке игры вместе с "Мосигрой", заняться спортом вместе с магазином "Декатлон" и научиться готовить крутой кофе под руководством ребят из кофейни Renoir Coffee. Также на пикнике работал Маркет, где можно было попробовать вкуснейшие бургеры от MAMA YA POEL и сладости от "Сундук-фундук".
Помимо основных площадок на "Поляне" работали интерактивные зоны от партнёров. Компания "Мельник" дарила призы участникам весёлых игр: бампербола, шашек, твистера и др.
"Бинбанк" разместил на территории парка яркую фотозону и провёл розыгрыш ценных призов, а "Жилищная инициатива" порадовала самых маленьких гостей праздника зоной творчества и огромной раскраской. Кроме того, ребятишки могли сыграть в игру Angry Birds от "Страхового дома ВСК" и собрать огромные пазлы вместе с компанией "Ростелеком".
Весь день на главной сцене пикника шла интересная программа – интерактивы от партнёров, показательные выступления от школы игры на барабанах DRUMSTARZ. Вечером здесь прошёл концерт лучших барнаульских музыкальных коллективов – групп "Интеллигенция", "Академия художеств", "Горизонталь", "Волны" и "ЯNКИ".
Больше фотографий с пикника вы сможете найти в группе "ВКонтакте"
Организатор.
Генеральный партнёр: ООО "Жилищная инициатива"
Генеральный партнер: спортивный магазин "Декатлон"
Партнер: ПАО "Бинбанк"
Партнер: ПАО "Ростелеком"
Партнер: АО "Мельник"
Партнер: Страховой Дом ВСК (САО "ВСК").
Партнер: фирменный магазин "Sunduk-Funduk".
Партнер: ООО "МАМА, Я ПОЕЛ БУРГЕРС".
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