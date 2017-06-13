Фотофакты. Дождь "Поляне" не помеха

Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Весь день любители знаний могли послушать интересные лекции от проекта #insiderschool на лектории, поиграть в настольные на площадке игры вместе с "Мосигрой", заняться спортом вместе с магазином "Декатлон" и научиться готовить крутой кофе под руководством ребят из кофейни Renoir Coffee. Также на пикнике работал Маркет, где можно было попробовать вкуснейшие бургеры от MAMA YA POEL и сладости от "Сундук-фундук".

Помимо основных площадок на "Поляне" работали интерактивные зоны от партнёров. Компания "Мельник" дарила призы участникам весёлых игр: бампербола, шашек, твистера и др.

"Бинбанк" разместил на территории парка яркую фотозону и провёл розыгрыш ценных призов, а "Жилищная инициатива" порадовала самых маленьких гостей праздника зоной творчества и огромной раскраской. Кроме того, ребятишки могли сыграть в игру Angry Birds от "Страхового дома ВСК" и собрать огромные пазлы вместе с компанией "Ростелеком".

Весь день на главной сцене пикника шла интересная программа – интерактивы от партнёров, показательные выступления от школы игры на барабанах DRUMSTARZ. Вечером здесь прошёл концерт лучших барнаульских музыкальных коллективов – групп "Интеллигенция", "Академия художеств", "Горизонталь", "Волны" и "ЯNКИ".

Больше фотографий с пикника вы сможете найти в группе "ВКонтакте"

Генеральный партнёр: ООО "Жилищная инициатива"

Генеральный партнер: спортивный магазин "Декатлон"

Партнер: ПАО "Бинбанк"

Партнер: ПАО "Ростелеком"

Партнер: АО "Мельник"

Партнер: Страховой Дом ВСК (САО "ВСК").

Партнер: фирменный магазин "Sunduk-Funduk".