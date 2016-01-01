Фотофакты. ДТП: в Барнауле такси влетело под большегруз

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Сегодня, 11:10.
Происшествия

На пересечении улицы Трактовой и Павловского тракта произошло ДТП. Автомобиль такси столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили очевидцы в Barnaul22. 

Авария на Павловском тракте в Барнауле.
Авария на Павловском тракте в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.

Автомобиль оказался серьезно поврежден. Люди в машине получили травмы.

Авария на Павловском тракте в Барнауле.
Авария на Павловском тракте в Барнауле.
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