Фотофакты. ДТП: в Барнауле такси влетело под большегруз

На пересечении улицы Трактовой и Павловского тракта произошло ДТП. Автомобиль такси столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили очевидцы в Barnaul22.

Автомобиль оказался серьезно поврежден. Люди в машине получили травмы. Смотрите также