Фотофакты. Два сельских рецидивиста взломали дом, чтобы украсть старенький телефон и ноутбук

В Новошипуново домушники украли сотовый телефон и ноутбук. Фото: 22.мвд.рф. В Новошипуново домушники украли сотовый телефон и ноутбук. Фото: 22.мвд.рф. В Новошипуново домушники украли сотовый телефон и ноутбук. Фото: 22.мвд.рф. В Новошипуново домушники украли сотовый телефон и ноутбук. Фото: 22.мвд.рф.

Злоумышленники поздно вечером взломали замок входной двери одного из домов в селе Новошипуново, когда хозяйки не было дома. Женщина вернулась из гостей ночью и сообщила о краже утром.

Полиция вскоре нашла подозреваемых, которыми оказались неоднократно судимые односельчане потерпевшей — мужчины 1984 и 1965 годов рождения, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

Телефон и компьютер были возвращены хозяйке. Возбуждено уголовное дело по статье о краже, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.