Фотофакты. Две иномарки превратились в металлолом после ДТП на трассе "Новосибирск — Камень-на-Оби"

1721
Сегодня, 14:52.
Происшествия

Новосибирский паблик "АСТ-54" опубликовал кадры с ДТП на Ордынском шоссе в НСО в сторону Камня-на-Оби. На заснеженной дороге лоб в лоб столкнулись Toyota Probox и Toyota Corolla. 

ДТП на новосибирской трассе. Фото: vk.com/act54.
ДТП на новосибирской трассе. Фото: vk.com/act54.
ДТП на новосибирской трассе. Фото: vk.com/act54.
ДТП на новосибирской трассе. Фото: vk.com/act54.

От удара Probox фактически превратился в груду железа. У Corolla снесена вся передняя часть. О пострадавших в этой аварии пока не известно, но очевидцы считают, что вряд ли в таком ДТП можно обойтись без жертв. На месте происшествия работает "скорая помощь". Данных о происшествии от полиции пока нет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров