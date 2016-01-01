Фотофакты. Две иномарки превратились в металлолом после ДТП на трассе "Новосибирск — Камень-на-Оби"

ДТП на новосибирской трассе. Фото: vk.com/act54. ДТП на новосибирской трассе. Фото: vk.com/act54. ДТП на новосибирской трассе. Фото: vk.com/act54. ДТП на новосибирской трассе. Фото: vk.com/act54.

От удара Probox фактически превратился в груду железа. У Corolla снесена вся передняя часть. О пострадавших в этой аварии пока не известно, но очевидцы считают, что вряд ли в таком ДТП можно обойтись без жертв. На месте происшествия работает "скорая помощь". Данных о происшествии от полиции пока нет.