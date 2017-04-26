Фотофакты. Дворовая жизнь на лавочках и скамейках

Дворы многоэтажек оттаяли после долгой зимы, и теперь на лавочках и скамейках забурлила жизнь. Иногда, правда, трудно понять, что тут происходит, но какова иной раз романтика! Примеры - в нашей подборке.

Жизнь на лавочках. Фото: antipriunil.com. Жизнь на лавочках. Фото: antipriunil.com. Жизнь на лавочках. Фото: antipriunil.com. Жизнь на лавочках. Фото: antipriunil.com. Жизнь на лавочках. Фото: antipriunil.com. Жизнь на лавочках. Фото: antipriunil.com. Жизнь на лавочках. Фото: antipriunil.com. Жизнь на лавочках. Фото: antipriunil.com. Жизнь на лавочках. Фото: antipriunil.com. Жизнь на лавочках. Фото: antipriunil.com. Жизнь на лавочках. Фото: antipriunil.com. Жизнь на лавочках. Фото: antipriunil.com. Жизнь на лавочках. Фото: antipriunil.com. Жизнь на лавочках. Фото: antipriunil.com. Жизнь на лавочках. Фото: antipriunil.com. Жизнь на лавочках. Фото: antipriunil.com. Жизнь на лавочках. Фото: antipriunil.com. Жизнь на лавочках. Фото: antipriunil.com. Жизнь на лавочках. Фото: antipriunil.com. Жизнь на лавочках. Фото: antipriunil.com. Источник.