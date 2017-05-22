Фотофакты. Экс-лидер алтайского ЛДПР вступила в казаки и получила по спине нагайкой

Депутат АКЗС и бывший лидер регионального отделения ЛДПР Евгения Боровикова вступила в ряды казаков.
Присяга прошла 21 мая в Никольском храме Барнаула.
Сама казак-политик рассказала, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддерживает вступление своих однопартийцев в казачьи общественные организации. Ведь они "способствуют развитию патриотизма, четкой гражданской позиции и основаны на высоких человеческих ценностях". Стать казачкой она захотела, скорее, из-за этого, а не "по зову предков".
Атаман Сергей Рычков представил Евгению Боровикову как нового члена казачьей организации. Она будет отвечать за взаимодействие с молодежью, казачьими университетами и налаживание контактов с органами государственной власти.
В ряды алтайских казаков в этот день вступили четыре мужчины и две женщины. Во время присяги нужно было прочитать молитву, поцеловать крест и Евангелие.
После официальной части новоявленные казаки выпили стопку, поднесенную на шашке, закусили половиной луковицы и получили три раза по спине нагайкой. Не миновал этот обычай и экс-лидера ЛДПР.
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