Фотофакты. Это Россия, детка

Чего только порой не увидишь на просторах нашей необъятной страны. Иностранцев подобное изумляет, но наши люди относятся к подобному философски.

Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Это Россия, детка! Фото: obhohocheshsya.com. Источник.