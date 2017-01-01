Фотофакты. В Барнауле проводят свадьбы на берегу Оби в шикарном шатре

Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+". Свадьба Никиты и Ксении. Фото: архив event-агенства "Успех+".

Никита и Ксения, которые праздновали свою свадьбу 24 августа 2016 года, тоже остановили свой выбор на шатре "Монблан". В агентство "Успех+" невеста пришла уже с готовой идеей, более того, организовала свадьбу она сама, помощниками и координаторами стали профессионалы из агентства.

Красивые и свежие жених и невеста. Винтажные, роскошные детали. Регистрация в нежных лучах заходящего солнца. Такой была эта нежная, красивая свадьба в розово-голубых тонах.

Да и само место как нельзя лучше подходит для торжества. Не случайно свадьбы на природе в последние годы набирают все большую популярность. В такой площадке много плюсов: чистый воздух, восхитительная обстановка в лучших европейских традициях, вкусные угощения, уникальный дизайн и удобное расположение недалеко от центра города.

Шатёр "Монблан" — уникальное место для незабываемой свадебной церемонии и банкета. Большая открытая площадка с зеленым газоном станет прекрасным местом для проведения выездных регистраций. А для банкета отлично подойдет интерьер шатра, который удивительным образом сочетает в себе атмосферу торжественной роскоши и неповторимого уюта. Воздушные стены, винтажная мебель, круглые столы с белоснежными скатертями придадут дополнительной праздничности.

Просторный шатёр способен вместить 150 гостей в формате банкета и до 350 участников фуршета. "Монблан" выгодно расположен в непосредственной близи от центра города на базе "Авальман", что позволит гостям мероприятия легко добраться до места. В то же время, зелень, великолепный вид на Обь позволят на время отвлечься от городской суеты и насладиться событием.

Если вы все еще находитесь в поиске идеального места для вашего торжества, посмотрите примеры красивых свадеб, которые состоялись в шатре Монблан.

Если вы хотите стильный, оригинальный, яркий, а главное сделанный с душой праздник — этот вариант для вас. Создать его помогут творческая команда профессионалов, изысканная кухня, безупречный сервис и уникальная атмосфера.

Всю интересующую вас информацию вы можете узнать по телефонам: +7 (960) 940-81-40, 8 (913) 220-17-17 либо на сайте.

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