Фотофакты. Gucci, Adidas, "Барбарис": какой контрафакт везут на Алтай

С начала 2017 года Алтайская таможня выявила уже более 5,6 тыс. единиц контрафактной продукции. В основном это одежда и обувь. Также предприниматели пытаются завезти в регион конфеты, запчасти, косметические пренадлежности и другие товары, подделанные под известные бренды.
В ведомстве рассказали: недавно таможенники задержали партию из 800 пар детских и подростковых демисезонных ботинок, которые имели маркировку, сходную по степени смешения с товарных знаком "Gucci".
Другой случай - бийская фирма подала таможенную декларацию на экспорт в Монголию партии конфет. В декларации был заявлен товар карамель леденцовая "вкус БАРБАРИСА" (480 кг). Но этикетка сильно напоминала зарегистрированный товарный знак конфет "Барбарис". Таможенники связались с правообладателями, и те подтвердили: бийские бизнесмены тогуют контрафактом. Партию изъяли.
По словам представителей ведомства, также часто им приходится иметь дело с подделками под такие бренды одежды и обуви как "Adidas", "Nike", "Reebok", "Polo", "Armani", "Ferrari", "Сalvin Klein", "Chanel", "Salamander", "Hermes", "Louis Vuitton", игрушки "Paw Patrol", порошок для стиральных машин "Calgon", наушники "Sennheiser", запасные части для автомобилей "Cummins", пакеты "Nike", конфеты "Клубничка", "Зеленый кузнечик" и "Барбарис".
Цифра
За 2016 год алтайская таможня выявлила 59 081 единиц контрафактной продукции. Сумма предотвращенного ущерба, потенциально нанесенного правообладателям, составила более 122 миллионов рублей.
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