Фотофакты. Хачапури, сациви, мцвади от повара-грузина: в Барнауле открыли первую Хинкальную

Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная". Фото: архив NIGHTOUT.RU.
В меню нового ресторана – хинкали с говядиной, бараниной, с сыром, картофелем, хинкали по-тбилисски, хинкали поджаренные. Кроме того, большой ассортимент супов, горячих блюд, гарниров, закусок, десертов и выпечки приготовленных по традиционным старинным рецептам Кавказа.
Уникальное заведение – кафе "Хинкальная".
Продукты из которых готовятся блюда напрямую поставляют из Грузии, например, орехи, сыр, напитки, минеральную воду, лимонады. Другие продукты – закупаются у местных алтайских фермеров.
Кафе "Хинкальная" расположено на 4 этаже торгово-развлекательного комплекса "Пионер", по адресу: город Барнаул, проспект Ленина, 102-в.
Режим работы: с 12.00 до 23.00, пятница-суббота с 12.00 до 01.00.
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