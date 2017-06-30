Хроника крестного хода в Коробейниково-2017

Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов. Коробейниковский крестный ход-2017. Фото: Богдан Кириллов.

На первой Литургии Коробейниковского крестного хода, которая прошла в селе Бураново, причастились более 300 человек. На последующих утренних богослужениях причастников было еще больше. В частности, 29 июня, когда служба проходила в Алейске, исповедались и причастились почти 600 человек. Возглавляют богослужения епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний, который приехал из Астраханской области, и епископ Рубцовский и Алейский Роман. Как правило, службы проходят в походном храме — скинии.

В третий день крестного хода паломников посетил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Он обратился к людям с архипастырским словом.

За все шесть дней, что проходит крестный ход, здесь ни разу не было дождя. Самым жарким паломники называют 28 июня, когда у них был трудный переход до Новороманово и Усть-Чарышской Пристани.

Напомним, это 19-й крестный ход в Коробейниково к чудотворному образу Коробейниковской Казанской Божией Матери. Бессменным руководителем и организатором крестного хода выступает штатный клирик барнаульского Знаменского женского монастыря диакон Константин Филатов.В пути паломники находятся почти неделю и преодолевают пешком более 200 километров.

Последнюю ночь — с 30 июня на 1 июля они проведут в Елбанке, потом дойдут до Коробейниково.