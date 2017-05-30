Фотофакты. И стар и млад: в Барнауле пробежали "Зеленый марафон"

Одним из организаторов спортивного праздника была строительная компания "Жилищная инициатива".

В этом году в "Зеленом марафоне" приняли участие более 1200 человек всех возрастов. Они пробежали дистанцию в 4,2 км.

Также была отдельная укороченная дистанция для старшего поколения. Ее за 3,1 минуты первым преодолел Кирилл Дунилов.

Кирилл Дунилов,

победитель забега:

Ощущения нормальные, погода хорошая! Оптимизм чувствую, легкость в ногах, вот и пробежал.

Второе место заняла Ольга Антипова – она всего на долю секунды отстала от лидера. Обладателем "бронзы" стала Татьяна Чемоданова – ее результат 3,3 минуты. Все призеры этой дистанции "Зеленого марафона" получили в подарок от компании "Жилищная инициатива" дипломы и призы.

Екатерина Хрущёва,

руководитель отдела продаж компании "Жилищная инициатива":

Мы всегда поддерживаем спортивные мероприятия, которые объединяют любителей здорового образа жизни и активного отдыха. "Зеленый марафон" не стал исключением. Это отличный спортивный праздник, который радует жителей нашего города.

Помимо самого забега, организаторы подготовили конкурсы и игры. Для гостей праздника на сцене выступали танцевальные и вокальные коллективы города.

Екатерина Хрущёва,

руководитель отдела продаж компании "Жилищная инициатива":

Мы надеемся, что с каждым годом количество участников "Зеленого марафона" будет только увеличиваться. А мы и дальше будем продолжать поддерживать спорт и любые другие мероприятия, которые за здоровый образ жизни!

Подробный фоторепортаж с мероприятия можно также посмотреть в социальных сетях компании: "ВКонтакте", "Одноклассниках" или "Фейсбуке".

Источник: kapitalist.tv