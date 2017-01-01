Фотофакты. Идеи для украшения дома ко Дню святого Валентина

Праздничная атмосфера создается из милых мелочей, которые легко сделать. Даже мусорное ведро можно украсить "любовным" декором. Самые романтичные цвета Дню святого Валентина — белый, розовый и красный. Впрочем, исходя из личных предпочтений можно выбрать любую гамму. Гирлянды, свечи, салфетки, коробочки с подарками, воздушные шары помогут создать настоящий романтический вечер для двоих.

Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Украшаем дом ко Дню святого Валентина. Фото: decorwind.ru. Источник