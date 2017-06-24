Фотофакты. Иди ты в баню: как на Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара

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Жизнь

23 июня на туристическом комплексе "Сибирское подворье" в рамках "АлтайФеста" впервые прошел "Фестиваль русской бани". Организатором выступила компания "Сандуны", владеющая знаменитыми в Москве банями.

На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае прошел фестиваль любителей веников и пара. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Специально для фестиваля на Алтае выстроили целый банный комплекс с разнообразными парилками, купелями, душевыми и раздевалками. Все для удобства отдыхающих.

На фестивальВВ из Москвы приехали опытные парильщики, они делились секретами своего мастерства и проводили мастер-классы, которые прямо из парилки транслировались на большой экран.

На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.

Каждый желающий мог поучаствовать в приготовлении блюд — наваристой ухи "из петуха" и настоящего узбекского плова с бараниной. В конце вечера прошла массовая дегустация этой вкуснятины.

Для любителей неспешного отдыха организовалиВВ релакс-зонуВВ с большими лежаками на берегу красивого озера.

На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.

Здесь же любители рыбалки могли показать свое мастерство и помериться силами. Кстати, обладателем самого увесистого улова стала девушка. За это ей вручили специальный приз. А пойманную рыбу отправили в большой котел с ухой.

На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.

Редакция благодарит компаниюВВ "МегаФон"ВВ за быстрый и качественный доступ в интернет на "АлтайФесте".

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