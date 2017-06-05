Фотофакты. ИСК "Алгоритм" поздравил ребятишек с Днем защиты детей

ИСК "Алгоритм" поздравил ребятишек с Днем защиты детей. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru ИСК "Алгоритм" поздравил ребятишек с Днем защиты детей. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru ИСК "Алгоритм" поздравил ребятишек с Днем защиты детей. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru ИСК "Алгоритм" поздравил ребятишек с Днем защиты детей. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru ИСК "Алгоритм" поздравил ребятишек с Днем защиты детей. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru ИСК "Алгоритм" поздравил ребятишек с Днем защиты детей. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru ИСК "Алгоритм" поздравил ребятишек с Днем защиты детей. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru ИСК "Алгоритм" поздравил ребятишек с Днем защиты детей. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru ИСК "Алгоритм" поздравил ребятишек с Днем защиты детей. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru ИСК "Алгоритм" поздравил ребятишек с Днем защиты детей. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru ИСК "Алгоритм" поздравил ребятишек с Днем защиты детей. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru ИСК "Алгоритм" поздравил ребятишек с Днем защиты детей. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru ИСК "Алгоритм" поздравил ребятишек с Днем защиты детей. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru ИСК "Алгоритм" поздравил ребятишек с Днем защиты детей. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

ИСК "Алгоритм" принял активное участие в празднике и подарил детям возможность совершенно бесплатно погрузиться в мир виртуальной реальности! С помощью популярного, современного аттракциона ребята, поучаствовали в виртуальных гонках, полётах, покачались на гигантских качелях!

Ксения Белоусова,

директор ИСК "Алгоритм":

Ксения Белоусова 1 июня — это праздник детства, любви и улыбок. Хочется, чтобы так нарядно и празднично проходил каждый день жизни деток! 1 июня мы запустили услугу технологии последнего поколения – полное погружение в виртуальную реальность, которые позволяют представить себя в своей новой квартире. Наденьте 3D-очки и вы увидите: вот она, ваша квартира, как настоящая.





Виталий Тайчер,

коммерческий директор ИСК "Алгоритм":

В 3D-очках вы можете увидеть свою квартиру на стадии готовности. Именно в таком виде вам передадут ее строители. Кстати, полезное зрелище. Вы поймете, что все: стены, пол, потолок - высокой степени готовности. Им нужны лишь финишные материалы, декор и ваша фантазия. Отделочные ремонтные работы, в уже сданных квартирах, делают в кратчайшие сроки — ИСК "Алгоритм" предлагает услуги профессиональных строителей и отделочников.

На данном этапе "Алгоритм" представляет презентации пяти типов планировок в домах квартала "Балтийская крепость" и "Тетрис" на улице Димитрова, 126.

Справка

Сегодня ИСК "Алгоритм" - это одна из ведущих компаний на рынке строительства жилья в Алтайском крае.

По итогам 2016 года, "Алгоритм" занял второе место в регионе по объему ввода жилья. И все потому, что "Алгоритм" предлагает доступное жилье с удобными планировками!

В этом году ИСК "Алгоритм" заканчивает строительство домов квартала "Балтийская крепость", идет строительство жилого комплекса "ТЕТРИС", сдача которого запланирована на 1 квартал 2018 года.

Совершить 3D-тур по новостройкам ИСК "Алгоритм" и заглянуть в свою будущую квартиру можно в новом офисе компании на проспекте Социалистическом, 54.

ООО "ИСК "Алгоритм". Проектные декларации новостроек на сайте. Тел.: (3852) 72-00-82.