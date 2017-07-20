Фотофакты. Как барнаульская компания "Мартика" развивается вопреки кризису

Она успешно стартовала после кризиса 1998 года, усилила позиции на рынке во время событий 2008-го. А сейчас переживает уже третий экономический кризис, начавшийся в 2014 году. И он отличается от предыдущих. С какими проблемами пришлось столкнуться предприятию и как оно их решает, рассказал гендиректор компании "Мартика" Виталий Смокотин.

Главная угроза

— Виталий Владимирович, во время последней прямой линии президент Владимир Путин сказал, что экономика России начала расти. Согласны ли вы с тем, что кризис закончился?

— В нашей отрасли это не ощущается, все совсем наоборот. Сейчас мы наблюдаем негативные тенденции, которых не было ни разу за всю историю нашего предприятия. Это просто нонсенс.

"Мартика" использует в производстве полимерное сырье. Каждый год оно только растет в цене. Спрос на него имеет сезонные колебания. Например, продажи полипропилена и полиэтилена обычно растут с января по июль, а полистирола — в конце года, в ноябре-декабре. Так же выглядит и динамика цены на полимерное сырье: спрос растет — цена тоже растет.

Спрос на полиэтилен высокого давления увеличивается весной потому, что из него делают пленку для парников. Также полиэтилены и полипропилены используются в строительной, упаковочной, автомобильной промышленности, которые "оживают" в теплое время года. Полистиролы же нужны для производства бытовой техники. Ее люди чаще покупают ближе к зиме. Они возвращаются в квартиры из отпусков и с дачных участков, им хочется улучшить свой быт.

В этом году продажи полимеров только падают, причем падает и цена на них. Такого не было за всю историю существования компании "Мартика". Спрос на автомобильном, строительном, розничном рынке снижается. Наш объем производства и продаж каждый год рос на 20–40%. Сейчас впервые по итогам полугодия мы выросли всего на 1,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, хотя планировали на 7%.

Одна из самых серьезных угроз, которые стоят перед нашей компанией, — падение потребительского спроса. На протяжении двух последних лет розничный рынок падает на 3–5% от месяца к месяцу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наши основные потребители — домохозяйства. Из-за экономического кризиса люди экономят, совершают покупки более осознанно.

В настоящее время наша продукция продается в основном только по акциям, которые проводятся совместно с ритейлерами. Если бы не акции, объем реализации упал бы и у нас. Мне известно, что у ритейлеров продажи нашей продукции и товаров наших конкурентов растут только за счет открытия новых магазинов. Если же посмотреть на продажи в каждом конкретном магазине, то они либо остаются на одном уровне, либо снижаются.

— Получается, что этот кризис вы переживаете иначе, чем предыдущие два?

— Да. На волне кризиса 1998 года было создано наше предприятие. Раньше рынок, на котором мы работаем, был целиком занят польскими и турецкими компаниями. Из-за кризиса их продукция стала дорогой, и мы этим воспользовались. Произвели аналогичные товары, но продавали их значительно дешевле.

Польские и турецкие производители оставались на рынке до 2008 года, но следующий кризис заставил их уйти практически окончательно. И мы смогли занять освободившиеся ниши. Таким образом, кризис 1998 года дал нам дорогу в жизнь, кризис 2008-го способствовал дальнейшему росту. Рецессия 2014 года пока что не дала нам ничего хорошего, отразилась на нашем бизнесе негативно.

В этом году ситуация для нас осложнилась еще и тем, что партнер, у которого мы арендуем площади под складские и офисные помещения, внезапно потребовал съехать, что не соответствует договору между нашими компаниями и действующему законодательству. А переезд, как говорится в пословице, хуже двух пожаров. Особенно незапланированный.

Скорый переезд

— Расскажите, пожалуйста, о том, что произошло, поподробнее.

— "Мартика" является арендатором площадей на Барнаульском меланжевом комбинате (БМК) с 2008 года. Сегодня наши офисы занимают порядка 700 кв. метров, а склад — 17 тыс. кв. метров. Наш договор с БМК зарегистрирован в Росреестре, в нем есть такие существенные условия, из-за которых он не может быть расторгнут досрочно. Договор действует до 1 июля 2018 года.

Два года назад на комбинате сменился собственник. Сейчас им является холдинг "БТК групп". На территории БМК было более 70 арендаторов. "Мартика" — самый крупный из них. В мае нам неожиданно объявили, что договора аренды расторгаются и все арендаторы должны срочно съехать "еще вчера". На освободившихся площадях БМК планирует реализовать крупный инвестиционный проект — реконструировать корпус, разместить там оборудование и создать новые рабочие места.

Специфика работы и масштаб нашего предприятия не позволяют нам съехать в короткий срок. На переговорах с представителями комбината мы объяснили, что прежде чем съехать, нам нужно найти другое помещение под склад. А это процесс не быстрый, потому что в Барнауле очень мало объектов, подходящих под наши требования по размеру и другим параметрам. Закон в этой ситуации на нашей стороне, исходя из условий договора.

Когда нас пригласили на переговоры во второй раз, то объявили, что перекроют ворота на ввоз продукции. То есть вывозить ее нам дадут возможность, а ввозить — нет. С клиентами мы работаем со склада, нам необходимо, чтобы были складские запасы. В противном случае производство остановится, и порядка 700 человек потеряют работу.

В этих обстоятельствах у нас было только два выхода: либо молчать и умирать, либо сопротивляться и кричать о происходящем. Мы выбрали второй путь. Тем более что (повторюсь) закон на нашей стороне.

Представители краевого правительства и администрации города, узнав о нашей ситуации, позвонили мне сами. У нас было несколько встреч и совещаний. Параллельно мы искали подходящую площадку и составляли выполнимый план переезда. В итоге я встретился с Виктором Алексеевичем Мещеряковым, заместителем председателя правительства Алтайского края. Он посмотрел наш договор аренды и предложил позвонить в головной офис "БТК групп". После этого все-таки удалось договориться о том, что мы переедем в сентябре. А БМК не будет нарушать действующее законодательство и условия договора, препятствовать нашей деятельности.

— Вам такой вариант подходит? Вы не хотите остаться на БМК до конца срока действия договора аренды?

— Да, подходит. Хочу подчеркнуть, что мы в данном случае не занимаем принципиальную позицию (хотя она гарантируется нам законом): остаться на БМК до срока истечения договора. Так мы сами себе навредим. Нам понятно, что в любом случае придется съехать.

Если мы будем ждать до 1 июля 2018 года, когда срок действия нашего договора кончится, то другие варианты площадок для склада и офиса, которые мы нашли и можем арендовать, "уйдут". И мы окажемся еще в более сложном положении. Да и сотрудникам морально сложно работать как в осажденной крепости.

Мне кажется, что вся эта ситуация произошла из-за того, что инвестиционный проект БМК был выполнен без учета всех текущих условий и обстоятельств, а именно — имеющихся договоров аренды. Я не думаю, что руководство "БТК групп" сознательно пошло на обострение ситуации. Исходя из того, что мне о нем известно, я этого просто не допускаю.

Холдинг "БТК групп" был создан известным российским предпринимателем Таймуразом Боллоевым, который в 1990-х создал практически с нуля и возглавлял одно из первых в стране предприятий европейского уровня — пивзавод "Балтика". Я очень много читал о нем, его опыт и опыт "Балтики" был мне крайне интересен. Его подход к бизнесу и принципиальность вызывают уважение. Например, в одном из интервью Павлу Шеремету Боллоев сказал, что должна быть власть закона, а не власть чьего-то мнения. Я с этим полностью согласен.

Понятно, что при реализации крупного инвестиционного проекта необходимо оценивать разнообразные риски — правовые, экономические, репутационные и так далее. За это отвечают специальные службы предприятия. Возможно, какие-то из них на БМК просто не сделали свою работу качественно и теперь пытаются скрыть ошибки, используя недобросовестные методы.

Мы всегда выполняли свои обязательства перед БМК, вносили арендную плату в срок, а иногда по их просьбе и гораздо раньше срока. И нам не понятно, почему сейчас с нами поступают таким образом. Я бы на их месте предупредил арендаторов заранее, попытался договориться, стремился бы к тому, чтобы все прошло гладко. Ведь подобные моменты не только нарушают закон и создают риск возникновения конфликтов, но и очень сильно влияют на деловую репутацию, которая создается годами, а разрушается в одно мгновение.

Сейчас для нас самое главное — это спокойно реализовать наш план переезда и доработать оставшиеся месяцы на старой площадке (на БМК) в нормальной обстановке.

Стратегическая цель

— Расскажите о новых помещениях под склад, которые вы нашли. Какие требования у вас к ним были?

— Требования к складу у нас простые — ровные обеспыленные полы, высота потолков до 12 метров, удобные подъездные пути для автотранспорта и площадь порядка 10–15 тыс. кв. метров. В Барнауле нет складов такого размера, которые бы сдавались в аренду. Есть старые полуразрушенные производственные площади, но их нужно серьезно реконструировать, собственники таких помещений на это не идут.

Нам повезло, что мы договорились с "Алтайгеомашем". Сейчас директором там работает Олег Маркович Песиков, который раньше возглавлял БМК. По этой причине он знает, что "Мартика" — добросовестный арендатор. Для нас готовят два помещения — 7 тыс. кв. метров и 4,5 тыс. кв. метров.

На "Алтайгеомаше" нам будет менее удобно, чем было на БМК. Там не один, а два разрозненных склада, и выше арендная плата. Но есть и плюсы. Мы сможем перейти на более совершенные складские технологии — паллетное хранение. В помещении БМК это было невозможно сделать из-за того, что оно в плохом состоянии: у него неровный пол и невысокие потолки, всего 4 метра. Современное складское хранение уходит в высоту. Мы хотим, чтобы погрузка осуществлялась с помощью техники, а для этого нужен ровный пол, по которому она сможет передвигаться.

Высота потолков на "Алтайгеомаше" семь метров. Это не идеал, нам бы хотелось 12–14 метров, но семь тоже подходит.

Ситуация с БМК стала для нас хорошим уроком. Раньше у моих коллег из руководства компании были разные мнения по поводу строительства собственного склада и офиса. На сегодняшний день мы пришли к общей точке зрения: свой склад и офис нам нужны. Пожалуй, это главное положительное следствие из того, что случилось.

Теперь мы планируем построить в Барнауле или рядом с Новоалтайском логистический центр и подыскиваем для него площадку. Для нас это стратегическая задача номер один.

Выход в Европу

— В 2015 году, выступая на площадке "Школа успеха" в ИД "Алтапресс", вы рассказывали, что "Мартика" планирует выйти на европейский рынок. Реализовались ли эти планы?

— Пока нет. События 2014 года сильно повлияли на деловые отношения российских предприятий с европейскими компаниями. К нам, российским бизнесменам, только начали присматриваться, привыкать, и вдруг Россия резко меняет свой политический курс. В Европе очень ценят постоянство и надежность. Там строят планы развития бизнеса на десятилетия. За более низкой ценой не гонятся и лишних проблем не хотят. Для них важны стабильность и постоянство в бизнес-отношениях, настоящее партнерство.

В 2015 году мы все взвесили и решили отложить выход на европейский рынок. Сейчас же ситуация более-менее стабилизировалась. Нельзя сказать, что она становится лучше, но хотя бы хуже больше не становится.

Мы изучали рынок в странах Европы. Были в Германии, Венгрии, смотрели продукцию наших конкурентов и их предприятия. Поняли, что наш уровень производства в части оборудования, культуры производства вполне достаточен для того, чтобы конкурировать с ними.

В 2018 году мы впервые планируем принять участие в международной выставке товаров народного потреб­ления Ambiente, которая проводится во Франкфурте-на-Майне. Раньше бывали на ней в качестве посетителей, теперь будем выставлять продукцию. Выставка — это своего рода клуб, отраслевая "тусовка". Нужно стать там своим, чтобы с тобой начали разговаривать, начали интересоваться продукцией, планировать сотрудничество. На это может уйти несколько лет.

Мы планируем представить на Ambiente основной ассортимент продукции, чтобы сформировать общее представление о компании "Мартика". Привлечь внимание потенциальных партнеров на европейской выставке очень сложно. Качество стендов и экспонентов там на высочайшем уровне.

"Мартика" производит продукцию в среднем ценовом диапазоне. На массовом рынке в Европе уровень цен и качества выше, потому что выше уровень жизни в целом. Там в основном представлены изделия из двух компонентов: в них не только полимер, но и стекло, эластомер (аналог резины), металл и так далее. Потому, я думаю, своего потребителя мы найдем скорее в южных странах Европы, где уровень жизни ниже, чем на севере.

У Минпромторга появилась новая программа поддержки бизнеса. Финансируется участие компаний в выставочной деятельности за рубежом. Государство может компенсировать 40–80% стоимости участия. Мы подали заявку на получение этой поддержки.

— Как вы считаете, скоро ли закончится кризис в вашей отрасли? Какой у вас прогноз?

— Я думаю, что падение спроса скоро остановится. И мы на каком-то одном уровне будем существовать. Если рассуждать более глобально, то понятно, что состояние экономики сильно зависит от политики. Экономические реформы нельзя провести без политических изменений. Я помню, что в девяностых годах, когда я учился в школе и университете, большинство парней мечтали стать предпринимателями. Тогда было понимание, что если ты занимаешься бизнесом и зарабатываешь деньги, то это дает тебе больше возможностей и свободы. Сегодня, по моим ощущениям, мы вернулись в восьмидесятые — связи решают все. На мой взгляд, так быть не должно.

5% продукции компании "Мартика" продается в Алтайском крае, остальной объем вывозится в другие регионы России, Казахстан, Кыргызстан, Украину, Беларусь, Армению и другие страны. Чтобы бизнес по производству товаров народного потребления из полимеров был рентабельным, завод должен производить не менее 100 тыс. изделий каждого наименования продукции в год.

Как производятся пластмассовые изделия

Тазы, ведра и другие изделия из полимеров мы используем в быту каждый день. Они кажутся нам очень простыми, банальными. Мы не задумываемся над тем, насколько сложно построен процесс их создания.

На разработку и запуск в производство одного изделия из полимеров уходит 1 год.

Этап 1

Проектирование изделия и создание его 3D-модели. Этим занимается отдел дизайна и разработок компании "Мартика".

Этап 2

Создание прототипа и его испытание. Прототип печатается на 3D-принтере. В компании "Мартика" его нет, она использует оборудование партнеров.

Этап 3

Проектирование и создание пресс-формы. Пресс-форма — это оборудование, с помощью которого изделия "отливаются" на заводе.

Этап 4

Производство. Пресс-форма устанавливается на специальный станок — термопласт-автомат. Туда загружается сырье, которое нагревается и плавится, с помощью пресс-формы полимеру задается нужная форма, затем изделие охлаждается и поступает на доработку к сотруднику завода.

Этап 5

Доведение до товарного вида. Рабочий приводит изделие в тот вид, в котором оно поступает к потребителю: отрезает лишние части полимера, которые вышли за пределы формы при производстве, скрепляет детали.