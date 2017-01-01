Фотофакты. Как не стоит краситься на День святого Валентина

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На самом деле не все то, что женщины считают привлекательным, нравится мужчинам. Даже стильные звезды шоу-бизнеса, бывает, дают промашки (см. подборку). Вот способы макияжа, которые точно не стоит использовать.

"Смоки айз"

Во-первых, это идет не всем. Во-вторых, праздник, который уже на носу - не время для экспериментов. Многие мужчины считают, что "огромные чернильные круги под глазами" - это не сексуально. Красивое лицо может стать слишком агрессивным.

Яркие помады и блеск

Липкий блеск - худший вариант. Он очень непрактичен. Вряд ли мужчина захочет целовать губы, вымазанные этим "вазелином". Помады попали в этот список из-за "неженственности". Кроме-того, стереть следы от них непросто даже с кожи, не говоря уже об одежде. Если уж хочется яркости, придется выбирать суперстойкие "сорта" помады.

Тонкие или толстые брови

Тут очень важна золотая середина. Гораздо проще следить за бровями, не увлекаться выщипыванием, но и не пускать рост на сомотёк. Самый дикий вариант - это выщипанные, а потом тонко нарисованные прямо на коже линии бровей.

Накладные ресницы

Это ненатурально и вызывающе. Красиво наложить ресницы может только профессионал или человек, который долго тренировался. Накладка будет хорошо смотреться, если использовать реснички разной длины, чтобы переход от внутреннего уголка глаза к внешнему получился естественным. И ни в коем случае пучки искусственных ресниц не должны торчать из век и сыпаться в бокалы с шампанским.

Автозагар

Если вы постоянно не ходите в солярий и не пользуетесь специальными кремами, то и не стоит начинать накануне праздника. Переборщить с автозагаром очень легко, избавиться от него - проблематично. Коричневато-оранжевый оттенок кожи не выглядит естественно. Сюда же отнесем тонны тонального крема, корректоры, консилеры и прочие маскировки. В неопытных руках они могут сослужить плохую службу: ваша кожа будет казаться старше.

Макияж в стиле вамп

Подобный макияж хорош только в кино, но в реальной жизни он зачастую выглядит вульгарно. Сделать его действительно стильным и интеллигентным удается лишь единицам. В большинстве же "вамп" сильно старит женщин и придает их лицам некоторую жесткость, агрессивность.

Румяна

Румяна и бронзеры - коварные продукты. Все дело в том, что в свете люстры, под которой вы будете делать праздничный макияж, в зеркале не очень хорошо видно, сколько именно румян и куда вы нанесли. В другом свете (на улице, в кафе, в кинотеатре) это, возможно, будет выглядеть вульгарно. Щеки, как у матрёшки, точно не впечатлят кавалера.

Контуры губ

Психологи знают, что во время общения люди, которые испытывают друг к другу романтические чувства, скорее будут смотреть на губы, чем в глаза. Так что стоит уделить особое внимание губам. Некоторые девушки думают, что если накрасить губы за контур, то они станут зрительно полнее. Это действительно так, если смотреть издалека. Вблизи эта махинация быстро раскроется.