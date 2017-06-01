Фотофакты. Как прошел День защиты детей в Барнауле

На площади Сахарова 1 июня прошел праздник защиты детей. Для ребятишек устроили конкурсы, энергичную зарядку с детскими аниматорами, зажигательные танцы, эстафеты со сладкими призами, игры в большой твистер, живые шахматы, игру Angry Birds и другие развлечения.

День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская. День защиты детей 1 июня 2017 года. Фото: Валентина Верховская.