Фотофакты. Мимими зашкаливает: как прошла ночь в барнаульском зоопарке

В Барнауле прошла "Ночь в зоопарке". Посетителям предлагали прогуляться со львицей Аей и покормить медвежонка Осипа медом. Специально к празднику в зоопарке установили светящиеся фигуры животных и включали ночные звуки живой природы.
Праздник начался, когда на улице еще было светло. Дрессировщик зоопарка показал посетителям, какие трюки умеет делать львица Ая. Она стала настоящей звездой мероприятия, когда чуть не отгрызла голову дрессировщику (ладно, не было такого, — прим. altapress.ru).
Когда стемнело, для детей и взрослых в зоопарке выступали трехметровый светящийся человек, устроили крио-шоу с жидким азотом и проекционное лазерное шоу с мишками, зайцами и тигрятами. Гостей бесплатно поили горячим чаем.
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