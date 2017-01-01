Фотофакты. Мимими зашкаливает: как прошла ночь в барнаульском зоопарке

Львица Ая в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Енот в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Енот в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Енот в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Львица Ая в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Львица Ая в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Львица Ая в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Львица Ая в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Львица Ая в барнаульском зоопарке. 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Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Львица Ая в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мартышки в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пеликаны в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Лев Алтай в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Тигр в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Тигр в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ночь в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Праздник начался, когда на улице еще было светло. Дрессировщик зоопарка показал посетителям, какие трюки умеет делать львица Ая. Она стала настоящей звездой мероприятия, когда чуть не отгрызла голову дрессировщику (ладно, не было такого, — прим. altapress.ru).

Когда стемнело, для детей и взрослых в зоопарке выступали трехметровый светящийся человек, устроили крио-шоу с жидким азотом и проекционное лазерное шоу с мишками, зайцами и тигрятами. Гостей бесплатно поили горячим чаем.