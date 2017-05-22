Как прошла презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети"

Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация девятого выпуска "Я Покупаю. Дети". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Лето и путешествия стали главной темой детского глянца, который вышел вместе с майским номером Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул", поэтому маленькие и большие гости презентации дружно мечтали о лете, примеряя панамы и бейсболки от сети магазинов "Гольфстрим" и позируя перед фотокамерами.

Победители детского фотоконкурса "Я Покупаю" — Ирина Волкова и Тимофей Алексанов получили подарочные сертификаты от торговой сети "Гольфстрим", а участники фотопроектов - благодарности от редакции и свои персональные выпуски журнала.

Но призы получили не только они — самые активные, сообразительные и ловкие участники праздника в веселых состязаниях выиграли сертификаты в игровую зону "Маугли" и "Космопарк" от ТРК "Сити-центр".

Много радостных моментов доставило детям (да и взрослым!) шоу мыльных пузырей от "АльтШоу".

Генеральный партнер.