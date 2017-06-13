Фотофакты. Как прошли авиашоу и концерт на речном вокзале Барнаула

В День России на речном вокзале прошел большой праздничный вечер: на открытом воздухе выступили оркестр "Сибирь", молодёжный ансамбль песни и танца "Алтай", Лев Шапиро и его друзья. А в 18.30 барнаульская пилотажная группа "Открытое небо" устроила грандиозное авиашоу.
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
День России в Барнауле. Речной вокзал, 12 июня 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
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