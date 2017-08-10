Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фотофакты. Как работают люди, прорубающие окно в Барнаул будущего. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Заказать окна. Фото: Архив компании "Алькон".

Он и его коллеги своими руками преображают облик центральной части Барнаула. Сейчас они оформляют фасад многоквартирного жилого дома, который возводит известный застройщик ПСК "Строительная перспектива". В канун Дня строителя мы побывали на этой стройплощадке и удивились тому, насколько велика ответственность, что лежит на специалистах по монтажу.

Город Старый и Новый

"Строительная перспектива" возводит 16-этажный кирпичный жилой дом по адресу: проспект Комсомольский, 38. Здание с одной стороны уникально, а с другой наглядно демонстрирует тенденции современной жилой застройки центра Барнаула.

Его внешний вид обладает характерными для исторического центра города архитектурными элементами: например, рельефной кладкой из красного кирпича и объемными карнизами.

С другой стороны, здание смотрится современно. Это объясняется в том числе большой площадью стеклянных фасадов и "тонировкой" окон с топ-покрытием (энергосберегающая технология, благодаря которой летом квартира на солнце прогревается не так сильно, а зимой, напротив, задерживает тепло).

Подобные новостройки десятками вырастают в центральной части города, постепенно отвоевывая позиции у малоэтажной частной застройки, зачастую уже обветшалой. Отрадно, что это не кварталы серых железобетонных десятиэтажек, а эстетичная и динамичная архитектура. Шлейф таких домов радует глаз и тех, кто прогуливается по проспектам Комсомольскому, Красноармейскому, улицам Чкалова, Анатолия, Никитина и другим, и тех, кто глядит на них в перспективе — например, с моста или Нагорного парка.

В итоге получается гармоничная картина: в туристическом кластере мы сохраняем Старый город с его историческими и архитектурными памятниками, а по соседству уже расцветает Новый, органично сочетающий и классические традиции, и новаторские идеи.

"История города Барнаула богата значимыми событиями, которые сформировали архитектуру города и его облик в целом. Важно ценить его историю и охранять культурные памятники - жилые и административные сооружения того времени, - поделилась своей точкой зрения Елена Прокопьева, заместитель гендиректора компании "АЛЬКОН" по развитию и связям с общественностью на круглом столе ИД "Алтапресс", посвященном актуальным вопросам застройки Барнаула. - Однако не стоит бояться возводить новые постройки и откладывать достойные проекты в "долгий ящик". "АЛЬКОН" на протяжении многих лет участвует в реализации смелых, оригинальных проектов, которые преображают город Барнаул и делают его облик современным. Компания "АЛЬКОН" уже сегодня с удовольствием готова воплощать достойные работы архитекторов, может создавать конструкции любых форм и цветов, которые подчеркнут индивидуальность и красоту родного города. И, возможно, сделают излюбленным местом для туристов, о чем сегодня все больше и больше говорят местные власти".

Не кочегары и не плотники

Внешний вид "высотки" современный во многом благодаря стеклянному фасаду. Здесь, на стройплощадке по адресу проспект Комсомольский, 38, в дело вступают четыре бригады специалистов по монтажу компании "АЛЬКОН". В их руках одна из главных составляющих – качественная установка надежных конструкций.

"В основном мы работаем по двое, - рассказывает мастер по установке конструкций "АЛЬКОН" Евгений Борисов. – Но при необходимости объединяемся в "четверки", когда приходится устанавливать большие, массивные конструкции, часто нестандартных размеров и форм".

Сегодня Евгений трудится со своим напарником Владиславом Останиным. Оба находятся в люльке подъемника снаружи здания – вставляют стекла в алюминиевый остов конструкции фасада. По технике безопасности, разумеется, пристегнуты страховочными тросами.

"Конечно, поначалу бывает страшно, - рассказывает их коллега Алексей Юрьев, - Но со временем на этажи по-другому смотришь. Мне раньше казалось, что пятый этаж - это высоко. А сейчас это даже не воспринимается как высота".

Впрочем, большинство операций специалисты по монтажу производят изнутри здания. Основная задача – все сделать в срок и, главное, качественно. Поэтому "АЛЬКОН" всегда рекомендует партнерам заказывать монтаж по ГОСТу. Его требования не являются обязательными, но если работы выполнить так, как он предписывает, будущие жильцы дома годами и даже десятилетиями не будут испытывать проблем с окнами. Отрадно, что все больше застройщиков не пытаются экономить на качестве и доверяют "АЛЬКОН" устанавливать конструкции по ГОСТу. В их числе и "Строительная перспектива".

Но в любом случае контроль за результатом – многоступенчатый и проходит в несколько этапов. "В начале я как монтажник проверяю свою работу: правильно ли выставлен уровень, выдержаны ли отступы, все ли крепления установлены, - описывает этот процесс напарник Алексея по объекту Евгений Борисов. – Затем соблюдение технологии проверяет прораб компании "АЛЬКОН". Если работы выполнены верно, он дает команду приступать к следующему этапу: запенивать щели и обрабатывать стыки герметиком".

Затем наступает второй этап проверки. Прораб "АЛЬКОН" подтверждает правильность установки конструкции в полном объеме, за ним работу принимает прораб застройщика, а в финале качество монтажа проверяет специальная комиссия.

Такое пристальное внимание к результату труда специалистов не случайно: любое отклонение может привести к проблемам у покупателей квартир: промерзанию окон, неправильной работе фурнитуры и т.д.

Лучшие кадры города

Специалисты по монтажу – гордость компании "АЛЬКОН". Это сильнейшая команда профессионалов. В компании прилагают максимум усилий, чтобы мастера-монтажники гордились своей работой в "АЛЬКОН", с любовью относились к своему делу и постоянно повышали свою квалификацию.

"Нам очень важно привить нашим специалистам высокую культуру производства", - говорит Александр Левицкий, бригадир специалистов по монтажу "АЛЬКОН" – Рынок светопрозрачных конструкций не стоит на месте, внедряются новые технологии и материалы. Поэтому мы с периодичностью раз в 3-4 месяца устраиваем образовательные семинары по отдельным темам – регулировке, фурнитуре, особенностям монтажа и так далее".

Когда в "АЛЬКОН" приходит новый человек, его прикрепляют к опытному профессионалу-наставнику. Но в большинстве случаев обучение как таковое не требуется: чаще всего в "АЛЬКОН" принимают специалистов с высокой квалификацией. Их привлекает высокий объем работы, который позволяет улучшать навыки и обеспечивает стабильный доход. Что немаловажно на рынке труда специалистов по монтажу. "Мы новичков сразу предупреждаем: требования к качеству работ у нас жесткие", - говорит Александр Левицкий. – Потому те, кто приходит в коллектив "АЛЬКОН", трудятся с должной отдачей".

"У нас практически нет текучки кадров, - подтверждает Алексей Юрьев. – Соответственно, коллектив уже сложившийся, дружный. И я ценю атмосферу в нашем коллективе. Мне вообще нравится моя работа. Я получаю глубокое удовлетворение от того, что мы с товарищами делаем нечто значительное, меняем облик Барнаула. Поэтому День строителя считаю важной для себя датой. Пользуясь случаем, хочу пожелать всем коллегам успехов в нашем сложном, но важном деле!".

Цифры и факты:

- Профессионализм специалистов по монтажу компании "АЛЬКОН" оценила независимая экспертная комиссия конкурса "Лучшие товары и услуги-ГЕММА", присвоив звание лауреата в номинации "Монтаж и техническое обслуживание ПВХ окон из профилей VEKA".

- В "АЛЬКОН" на монтажные работы действует гарантия 5 лет (если заказчик сделал выбор в пользу установки по ГОСТу).

- Крупные алтайские застройщики, дорожащие своей репутацией, продают квартиры с окнами от "АЛЬКОН". Такие компании, как "Союз", "Строительная перспектива", "Селф", "Вира-Строй" и другие отлично понимают, что нужно выбирать надежных партнеров, которые известны высоким качеством конструкций.

- В компании "АЛЬКОН" трудятся 54 специалиста по монтажу. Это 25 бригад, 17 из них работают на корпоративных объектах. Средний стаж работы специалистов в компании – 12 лет. При этом есть сотрудники, чей стаж в профессии достигает 20 лет.

- На сегодняшний день, корпоративное направление является ведущим в компании "АЛЬКОН". Стремительное развитие дает результат: доля корпоративных заказов от общего числа заявок в "АЛЬКОН" за несколько лет выросла до 60%.

Елена Прокопьева,

заместитель гендиректора по развитию и связям с общественностью:

Прокопьева Е.А. "Уважаемые партнеры, дорогие друзья! Для каждого работника строительной сферы профессиональный праздник – новый рубеж, в который он вступает с благородной миссией творить и созидать. Компания "АЛЬКОН" поздравляет с Днем строителя всех специалистов строительной отрасли, которые своим честным трудом возводят многоквартирные дома, офисные помещения, торговые и административные площади. Краевой центр строится, отражая в стеклянных фасадах красивые восходы и закаты, осваиваются новые территории, улучшается инфраструктура. И все это благодаря вам! Компания "АЛЬКОН" присоединяется к чествованию работников строительной сферы и верит, что совместными усилиями мы создадим неповторимый облик бескрайних просторов Алтайского края, сохраняя его богатую историю и архитектурное наследие. Желаем каждому из вас покорения новых высот, оригинальных объектов, прочного жизненного фундамента и семейного благополучия!".





Иван Кузьмин