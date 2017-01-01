Фотофакты. Как сделать валентинку своими руками

Сделать сюрприз для любимого человека в День святого Валентина очень просто. Достаточно нескольких несложных "ингредиентов" и фантазии. Рассказываем, как сделать валентинку для праздника.
Отпечатки пальцев
Самый простой способ сделать сердце - обмакнуть подушечки больших пальцев в краску и оставить отпечатки крест на крест на бумаге.
Валентинка с рисунком
В этом случае не обязательно быть художником. Такую валентинку сможет сделать даже ребёнок. На сердечке обычной шариковой ручкой рисуйте незамысловатые завиточки, сердечки, цветочки и прочие прелести. Затем обычными акварельными красками раскрасьте лишь некоторые фрагменты: Вы получите уникальную валентинку.
Квиллинг
Открытки и другие поделки в технике "квиллинг" очень красивы. При этом техника не трудна. Квиллинг — это скрученные в спиральки узкие и длинные полоски бумаги. Нарежьте цветную бумагу на ленточки и каждую накрутите на зубочистку или прочую палочку.
Сделайте около 23-24 спиралек. Заготовку выложите из 8 спиралек, прочно их склеив ПВА и дав время клею надежно их закрепить. Можно вставить в середину сердца коллаж или фотографии, а можно заполнить спиральками. На внутреннюю часть понадобится примерно 9 спиралек. Приделываем "ушки" к сердцу — по три спиральки добавляем с каждой стороны. Большое сердце можно выложить из спиралек на подложе.
Цветы из бумаги
Вырезаем 5-7 сердечек, пишем на них признания и скрепляем их английской булавкой или сшиваем, так что у нас получаются цветы. Центр цветка можно сделать из пуговицы. Бутон прикрепляем к проволочке, коктейльной трубочке или веточке, которые можно обмотать нитками. А можно скрепить цветок конфетой на палочке.
Штамповнные валентинки
Штамп в форме сердца можно курить или сделать самим из обычной винной пробки. Нарисуйте сердечко на пробке и вырежете его канцелярским ножом. Обмакните в гуашь и оставьте на бумаге оттиск. Прикрепите к открытке шаблон с вырезанным сердцем, и заполните его оттисками штампа. Можно сделать это разными красками и разными штампами.
Валентинка-оригами
У вас должна получиться валентинка в виде раскрывающейся коробочки с секретной запиской. Размер листа для оригами-коробочки 25 см х 12,5 см.
Объемное сердце
Оригинальная и объемная валентинка, выполненная из воздушного шарика. Шарик может быть любого цвета, главное, чтобы он имел форму сердца. Также понадобятся нитки любого цвета и любого качества. Поделка получится интересной, если при работе использовать нитки нескольких оттенков. Запаситесь и элементами декора: пайетки, бисер, бусины, бантики, ленты, бабочки и т.д.;
Надуйте шарик до желаемого размера и завяжите отверстие. Поверхность шарика смажте вазелином, нанесите на его поверхность тонкий слой клея ПВА и обмотайте нитками. Нитки следует наматывать аккуратно, периодически менять их направление. После наматывания нескольких слоев ниток, шар нужно еще раз покрыть слоем клея и намотать еще 2-3 слоя ниток. После этого с поверхности шарика нужно удалить лишний клей и повесить валентинку сохнуть на срок не менее суток. Когда нитки высохнут, они станут твердыми. Затем шар необходимо пробить иголкой и вытащить его остатки через небольшое отверстие в слое ниток.
Сердце из конфет
Сладкая валентинка может стать не только подарком, но и оригинальным украшением праздничного интерьера. Чтобы сделать сердце из конфет понадобятся: один или несколько сортов конфет в красивой обертке; толстая проволока; атласные ленты или нитки красного цвета.
Сделайте из проволоки каркас в форме сердца. Задекорируйте его красными нитками или атласными лентами, чтобы скрыть проволоку. При этом к ленте или нитке привязывайте хвостики приготовленных конфет. Таким образом, обмотайте весь каркас. В завершении работы к сердечку из конфет можно приделать петельку, за которую подарок можно будет подвесить и украсить им интерьер.
Колода карт
Понадобится колода карт, дырокол, красивая атласная или кружевная лента, несколько вырезанных из старых журналов фото и надписей, И фантазия, конечно. В итоге получится книжка с комплиментами и признаниями в любви.
Валентинка из фото
Распечатайте фото в уменьшенном виде. Вырезайте квадратики с фото и приклеивайте на плотную бумагу. Можете добавить различные декоративные элементы - бусины, паетки, ленты. Можно оставить поделку открыткой, а можно вставить в рамку.
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