Фотофакты. Как выглядит набережная Барнаулки в новой иллюминации

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Жизнь

Altapress.ru уже рассказывал, что на обновленном мосту через Барнаулку в районе Старого базара завершаются работы по благоустройству. Фотограф Михаил Хаустов прошелся по мосту в вечернее время, чтобы снять, как там работает новая иллюминация.

Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.
Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов.

Напомним, что мэр Сергей Дугин заявил, что в ближайшее время заявил, что набережная Барнаулки станет топовым местом города.

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