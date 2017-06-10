Фотофакты. Как выглядит набережная Барнаулки в новой иллюминации

Altapress.ru уже рассказывал, что на обновленном мосту через Барнаулку в районе Старого базара завершаются работы по благоустройству. Фотограф Михаил Хаустов прошелся по мосту в вечернее время, чтобы снять, как там работает новая иллюминация.

Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Набережная Барнаулки в новой иллюминации. Фото: Михаил Хаустов. Напомним, что мэр Сергей Дугин заявил, что в ближайшее время заявил, что набережная Барнаулки станет топовым местом города.