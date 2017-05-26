Фотофакты. Как выглядит первый туристический объект в Белокурихе-2

В Белокурихе-2 завершается строительство историко-рекреационный комплекса "Купеческая слобода Андреевых", сообщает пресс-служба компании "Курорт Белокуриха". Открыть туристический объект планировали в середине июня.
Ранее руководитель музейного комплекса "Курорт Белокуриха" Евгений Новиков говорил, что практически все предметы, которые используются на территории объекта, будут старинными. Несколько месяцев специалисты искали телеги, сундуки, кухонную утварь, иконы. Недавно здесь появился старинный локомобиль — передвижной паровой двигатель. Его раздобыли во время экспедиции для туристического объекта приобрели несколько экспонатов в деревнях Горного Алтая.
В полную силу комплекс заработает после запуска систем коммуникаций.
Ранее altapress.ru сообщал, что на территории строящегося курорта "Белокуриха-2" в этом году также заработает новый горнолыжный комплекс стоимостью в 100 млн рублей.
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