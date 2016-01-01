Фотофакты. Календарь с Путиным на коне попал в число самых странных подарков

2667
Сегодня, 13:34.
Жизнь

Календарь с едущим верхом на коне президентом России Владимиром Путиным попал в число самых странных подарков на Рождество. Редакция altapress.ru решила показать нашим читателям, как выглядит весь календарь на 2017 год "Весь год с президентом России".

Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Снимки необычных презентов были размещены англоязычными пользователями социальных сетей в рамках флешмоба "Странные подарки".

Календарь с Путиным, фотографию которого опубликовал юзер с ником PaulVealsReal, набрал в Twitter более 850 лайков и 200 репостов. "Мне нужен этот календарь! Он восхитительный", — позавидовал один из подписчиков PaulVealsReal.

В список также попали картонное изображение британского музыканта Стивена Моррисси в полный рост. Фотография необычного презента собрала более 4,5 тысячи лайков и 1,7 тысячи репостов.

"Моей маме подарили полноразмерного Морисси", — похвастался Freyathomsonn, пишет Lenta.ru.

Факт

Помимо президента России и британского музыканта, внимание пользователей привлекли деревянная палка с двумя прикрученными крышками от бутылок, статуэтка суши-кота, рыбные чипсы в ведрах и традиционное испанское мясное блюдо, срок годности которого истек день назад.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров