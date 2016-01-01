Фотофакты. Календарь с Путиным на коне попал в число самых странных подарков

Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Календарь с Путиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Снимки необычных презентов были размещены англоязычными пользователями социальных сетей в рамках флешмоба "Странные подарки".

Календарь с Путиным, фотографию которого опубликовал юзер с ником PaulVealsReal, набрал в Twitter более 850 лайков и 200 репостов. "Мне нужен этот календарь! Он восхитительный", — позавидовал один из подписчиков PaulVealsReal.

Straight to the top of the " weird present" chart, yup, the 2017 Putin calendar... pic.twitter.com/aGjrs8SZCG — Paul Veal (@PaulVealsReal) 25 декабря 2016 г.

В список также попали картонное изображение британского музыканта Стивена Моррисси в полный рост. Фотография необычного презента собрала более 4,5 тысячи лайков и 1,7 тысячи репостов.

"Моей маме подарили полноразмерного Морисси", — похвастался Freyathomsonn, пишет Lenta.ru.

Факт

Помимо президента России и британского музыканта, внимание пользователей привлекли деревянная палка с двумя прикрученными крышками от бутылок, статуэтка суши-кота, рыбные чипсы в ведрах и традиционное испанское мясное блюдо, срок годности которого истек день назад.