Видео и фотофакты. В Барнауле первые лица возложили цветы к Вечному огню

Утром 9 мая, в День Победы, отдать дань подвигу солдат-победителей пришли первые лица края и города, тысячи барнаульцев.
Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org.
Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org.
Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org.
Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org.
Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org.
Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org.
Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org.
Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org.
Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org.
Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org.
Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org.
Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org.
Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org.
Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org.
Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org.
Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org.
Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: altairegion22.ru.
Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: altairegion22.ru.
Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: altairegion22.ru.
Как сообщает официальный сайт мэрии, цветы к Вечному огню возложили Александр Карлин и его заместители, председатель АКЗС Александр Романенко, Сергей Дугин и глава города Людмила Зубович, митрополит Сергий, депутаты, политических партий, молодежных и общественных организаций, ветераны.
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