Видео и фотофакты. В Барнауле первые лица возложили цветы к Вечному огню

Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org. Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org. Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org. Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org. Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org. Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org. Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org. Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org. Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org. Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org. Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org. Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org. Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org. Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org. Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org. Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: barnaul.org. Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: altairegion22.ru. Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: altairegion22.ru. Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2017 года. Фото: altairegion22.ru.

Как сообщает официальный сайт мэрии, цветы к Вечному огню возложили Александр Карлин и его заместители, председатель АКЗС Александр Романенко, Сергей Дугин и глава города Людмила Зубович, митрополит Сергий, депутаты, политических партий, молодежных и общественных организаций, ветераны.