Фотофакты. Когда с головой непонятно что

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Сегодня, 07:55.
Жизнь

Редко или часто, но все ходят в парикмахерскую. Кто-то к известному мастеру, кто-то к подружке, которая немного умеет стричь, а кто-то и самостоятельно экспериментирует с шевелюрой. Результат всегда разный, но иногда очень даже оригинальный.

Интересные прически. Фото: http://obhohocheshsya.com.
Интересные прически. Фото: http://obhohocheshsya.com.
Интересные прически. Фото: http://obhohocheshsya.com.
Интересные прически. Фото: http://obhohocheshsya.com.
Интересные прически. Фото: http://obhohocheshsya.com.
Интересные прически. Фото: http://obhohocheshsya.com.
Интересные прически. Фото: http://obhohocheshsya.com.
Интересные прически. Фото: http://obhohocheshsya.com.
Интересные прически. Фото: http://obhohocheshsya.com.
Интересные прически. Фото: http://obhohocheshsya.com.
Интересные прически. Фото: http://obhohocheshsya.com.
Интересные прически. Фото: http://obhohocheshsya.com.
Интересные прически. Фото: http://obhohocheshsya.com.
Интересные прически. Фото: http://obhohocheshsya.com.

Пожалуй, главное здесь - уверенность в себе и немного шарма.

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