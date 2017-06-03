Фотофакты. Когда с головой непонятно что

Редко или часто, но все ходят в парикмахерскую. Кто-то к известному мастеру, кто-то к подружке, которая немного умеет стричь, а кто-то и самостоятельно экспериментирует с шевелюрой. Результат всегда разный, но иногда очень даже оригинальный.

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