Фотофакты. Когда соседи затеяли ремонт

Это случалось с каждым, кому довелось пожить в многоквартирном доме. Когда соседи решают благоустроить своё жилище, остальные обитатели дома испытывают недовольство и дискомфорт. Некоторые соседи добрые, а вот некоторым просто не повезло.

Когда соседи затеяли ремонт. Фото: temafm.ru. Когда соседи затеяли ремонт. Фото: temafm.ru. Когда соседи затеяли ремонт. Фото: temafm.ru. Когда соседи затеяли ремонт. Фото: temafm.ru. Когда соседи затеяли ремонт. Фото: temafm.ru. Когда соседи затеяли ремонт. Фото: temafm.ru. Когда соседи затеяли ремонт. Фото: temafm.ru. Когда соседи затеяли ремонт. Фото: temafm.ru. Когда соседи затеяли ремонт. Фото: temafm.ru. Когда соседи затеяли ремонт. Фото: temafm.ru. Когда соседи затеяли ремонт. Фото: temafm.ru. Когда соседи затеяли ремонт. Фото: temafm.ru. Когда соседи затеяли ремонт. Фото: temafm.ru. Когда соседи затеяли ремонт. Фото: temafm.ru. Источник.