Фотофакты. Когда страшное уже случилось

Ловкость и смекалка — конек далеко не всех. Поэтому, кто не обладает этими прекрасными качествами всегда рискуют. Но риск — благородное дело! И вообще — главное просто пытаться что-то делать.

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