Фотофакты. Когда за рулем... она

В современном мире женщина вынуждена оставить домашние хлопоты и сесть за руль. О женщинах и автомобилях придумано немало анекдотов и историй, карикатур и фотоколлажей. Ну а как же выглядит настоящая автоледи в объективе фотографа?

Женщина за рулем. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Женщина за рулем. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Женщина за рулем. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Женщина за рулем. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Женщина за рулем. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Женщина за рулем. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Женщина за рулем. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Женщина за рулем. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Смотрите также