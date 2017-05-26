Фотофакты. Кошки, которые показали свою темную сторону

Каждый из нас имеет темную сторону, которую прячет от окружающих. Кошки тоже полны не только упрямства, но и коварства. Кто-то вообще считает этих пушистых питомцев посланцами дьявола. Так это или нет, а четвероногие из утренней фотоподборки уже показали свою мрачную сущность.
Кошки. Фото: petpop.cc.
Кошки. Фото: petpop.cc.
Кошки. Фото: petpop.cc.
Кошки. Фото: petpop.cc.
Кошки. Фото: petpop.cc.
Кошки. Фото: petpop.cc.
Кошки. Фото: petpop.cc.
Кошки. Фото: petpop.cc.
Кошки. Фото: petpop.cc.
Кошки. Фото: petpop.cc.
Кошки. Фото: petpop.cc.
Кошки. Фото: petpop.cc.
Кошки. Фото: petpop.cc.
Кошки. Фото: petpop.cc.
Кошки. Фото: petpop.cc.
Кошки. Фото: petpop.cc.
Кошки. Фото: petpop.cc.
Кошки. Фото: petpop.cc.
Кошки. Фото: petpop.cc.
Кошки. Фото: petpop.cc.
Кошки. Фото: petpop.cc.
Кошки. Фото: petpop.cc.
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