Фотофакты. Кошки, которые показали свою темную сторону

Каждый из нас имеет темную сторону, которую прячет от окружающих. Кошки тоже полны не только упрямства, но и коварства. Кто-то вообще считает этих пушистых питомцев посланцами дьявола. Так это или нет, а четвероногие из утренней фотоподборки уже показали свою мрачную сущность.