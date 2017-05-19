Фотофакты. Красиво жить не запретишь

Герои утренней подборки — настоящие хозяева своей жизни, которым вряд ли кто может помешать. Им красиво жить никто не запрещает. Быть аристократом можно и в душе.
Красиво жить не запретишь. Фото: obhohocheshsya.com.
Красиво жить не запретишь. Фото: obhohocheshsya.com.
Красиво жить не запретишь. Фото: obhohocheshsya.com.
Красиво жить не запретишь. Фото: obhohocheshsya.com.
Красиво жить не запретишь. Фото: obhohocheshsya.com.
Красиво жить не запретишь. Фото: obhohocheshsya.com.
Красиво жить не запретишь. Фото: obhohocheshsya.com.
Красиво жить не запретишь. Фото: obhohocheshsya.com.
Красиво жить не запретишь. Фото: obhohocheshsya.com.
Красиво жить не запретишь. Фото: obhohocheshsya.com.
Красиво жить не запретишь. Фото: obhohocheshsya.com.
Красиво жить не запретишь. Фото: obhohocheshsya.com.
Красиво жить не запретишь. Фото: obhohocheshsya.com.
Красиво жить не запретишь. Фото: obhohocheshsya.com.
Красиво жить не запретишь. Фото: obhohocheshsya.com.
Красиво жить не запретишь. Фото: obhohocheshsya.com.
Красиво жить не запретишь. Фото: obhohocheshsya.com.
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