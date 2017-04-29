Фотофакты. Красота по-российски

В фильме "Красота по-американски" у главного героя прогрессировал возрастной кризис: ничто его не радовало и всё бесило. Тогда мужик пустился во все тяжкие. Наша красота не такая, она душевней, глубже. Может быть, с первого взгляда она не выглядит красотой, но нужно приглядеться, где-то там на ржавой трубе свернутый калачиком из пластиковой бутылки голубь, возможно, и есть тот самый идеальный идеал!
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
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