Фотофакты. Красота по-российски

В фильме "Красота по-американски" у главного героя прогрессировал возрастной кризис: ничто его не радовало и всё бесило. Тогда мужик пустился во все тяжкие. Наша красота не такая, она душевней, глубже. Может быть, с первого взгляда она не выглядит красотой, но нужно приглядеться, где-то там на ржавой трубе свернутый калачиком из пластиковой бутылки голубь, возможно, и есть тот самый идеальный идеал!

Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красота по-российски. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Источник.