Фотофакты. ЛДПР провела флеш-моб с коммунальным юмором

Партия либерал-демократов (ЛДПР) оригинально отметила День России. По проспекту Ленина промчались люди с табличками, на которых были напечатаны названия городских управляющих компаний. За ними гнались ЛДПР-орвцы с огромными сачками, изображая "ответственность".
Сюжет флеш-моба пришел из практики работы партии с гражданами, сообщает ее пресс-служба. Активисты партии выбрали из всего потока жалоб несколько УК, к которым больше всего претензий, и взяли в руки таблички с их названием. За ними гналась "ответственность" и всех подгонял партиец с флагом.
Импровизированный побег управляющих компаний в честь Дня России призван показать, что без порядка в ЖКХ и других социально- важных сферах государство никогда не сможет стать по-настоящему сильным, подчеркнула в пресс-служба партии.
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