Легендарный коктейль "Bronx-апельсин": сочная новинка стала больше

Когда-то давно коктейль "Bronx" стал одним из первых напитков, в котором стали использовать сок апельсина. "Bronx-апельсин" от компании "Бочкари" - это отличный вкус и аромат сочных спелых апельсинов, а в составе только натуральные сиропы и соки, никаких заменителей.

История рецепта "Bronx"

Изначально, как и многие другие спиртные миксы, "Bronx" появился в период алкогольного запрета, установленного американским "сухим законом". История создания рецепта коктейля "Bronx" такова: в начале 20-го века бармен Джонни Солон смешал впервые этот коктейль, для посетителя, который не верил, что можно придумать новый коктейль "прямо сейчас". Новый экзотический коктейль, создатель назвал в честь своего любимого зоопарка с экзотическими животными, который находился недалеко от ресторана, в котором он работал.

Сегодня "Bronx" входит в утвержденный Международной Барменской Ассоциацией список классических коктейлей и считается коктейлем №1 с апельсиновым соком.

"Бочкари" предлагают вариант безалкогольного коктейля "Bronx" с подлинным вкусом и приятным ароматом спелых апельсинов. Потребительская упаковка представлена теперь двумя вариантами: оригинальная по форме ПЭТ-бутылка 0,5л со sleeve – этикеткой и большая бутылка объемом 1,5 литра, производство которой начато по многочисленным просьбам поклонников этого коктейля. Сочного "Bronx" много не бывает!

Справка

Бронкс (англ. The Bronx) - один из пяти районов Нью-Йорка, единственный, который находится на континентальной части суши. Население — около 1,4 млн человек. Своё название район получил по имени Йонаса Бронка, голландского капитана, владевшего в начале 1640-х землей на территории нынешнего Бронкса. Бронкс - родина латиноамериканской музыки и хип-хоп культуры.