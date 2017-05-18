Фотофакты. МЧС показало, как спасает подтопленные дома в городе на Алтае

Спасатели МЧС откачивают грунтовые воды в Рубцовске. Паводок-2017 на Алтае. Фото: 22.mchs.gov.ru. Спасатели МЧС откачивают грунтовые воды в Рубцовске. Паводок-2017 на Алтае. Фото: 22.mchs.gov.ru. Спасатели МЧС откачивают грунтовые воды в Рубцовске. Паводок-2017 на Алтае. Фото: 22.mchs.gov.ru. Спасатели МЧС откачивают грунтовые воды в Рубцовске. Паводок-2017 на Алтае. Фото: 22.mchs.gov.ru. Спасатели МЧС откачивают грунтовые воды в Рубцовске. Паводок-2017 на Алтае. Фото: 22.mchs.gov.ru. Спасатели МЧС откачивают грунтовые воды в Рубцовске. Паводок-2017 на Алтае. Фото: 22.mchs.gov.ru. Спасатели МЧС откачивают грунтовые воды в Рубцовске. Паводок-2017 на Алтае. Фото: 22.mchs.gov.ru. Спасатели МЧС откачивают грунтовые воды в Рубцовске. Паводок-2017 на Алтае. Фото: 22.mchs.gov.ru. Спасатели МЧС откачивают грунтовые воды в Рубцовске. Паводок-2017 на Алтае. Фото: 22.mchs.gov.ru.

На месте активно работают сотрудники группировки Сибирского спасцентра. Кроме того, в работах задействована водооткачивающая техника, которую дополнительно подвезли в Рубцовск из Республики Алтай, Новосибирской области и Красноярского края.

17 мая девять бригад спасателей откачали с приусадебных участков 12 520 кубометров воды (всего уже откачано около 200 000 кубометров). Для сброса воды задействована система проложенных ранее каналов.

Всего на месте для помощи пострадавшим от паводка рубцовчанам сформированы 24 бригады (8 бригад от Сибирского спасательного центра, 7 от городских служб, 9 от подразделений краевого управления МЧС).

Военнослужащие Сибирского спасательного центра, приехавшие в Рубцовск 16 мая, вывозят мусор, откачивают воду при помощи мотопомп, прокладывают дополнительные магистральные линии для откачки воды, чистят водоотводные каналы от накопившейся грязи, роют дренажные ямы.

Из трех сибирских регионов в город приехали 14 сотрудников МЧС и привезли 8 единиц техники (пожарно-насосные станции и рукавные автомобили для прокладки магистральных линий).

Всего в масштабных работах по освобождению территорий от воды принимают участие 329 человек, 86 единиц техники, от МЧС 211 человек, 48 единиц техники.

Муниципальные службы города проводят ежедневные подворовые обходы и информируют население об обстановке с подтоплением. А сотрудники Роспотребнадзора контролируют качество питьевой воды. По данным ведомства, все взятые пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Для обработки домов, освобожденных от воды, используются дезинфицирующие средства.