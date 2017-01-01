Фотофакты. На Алтае французского туриста научили кричать на медведей и купаться зимой

Турист из Тулузы Лоран приехал на Алтай зимой, чтобы увидеть горы и снег. Неделю перемещался по Горному, три дня был в Барнауле: катался на лыжах, смотрел музей "Мир камня", поднимался по лестнице к буквам "Барнаул", даже — съехал оттуда с горки без картонки. И согласился поговорить о своих путешествиях с редактором Рекпортала Ладой Шевкуновой.
Поездом через Россию
— Лоран, каким таким ветром вас занесло на Алтай?
— До 38 лет я только работал инженером по аэродинамике и акустике. Путешествовал тогда мало. И однажды у меня заклинило шею. Пошел к доктору, он сказал: "Прекращай так много работать". Примерно в это же время я познакомился с русской Аней из Тулузы, она впервые рассказала мне про Россию. В то время у меня было представление, что ваша страна опасная и недобрая.
Эта девушка Аня, вернувшись в Москву, уговорила Лорана приехать в гости. После долгих сомнений и раздумий, он решил рискнуть. В ноябре 2014 впервые был в столице, потом в Санкт-Петербурге, на Соловецких островах, доехал до Казани. Удивился, что люди в России не злые, а наоборот, открытые. И задумал путешествие на восток страны.
— Летом я отправился на поезде до Владивостока. А чтобы не заскучать — дорога-то длинная — делал остановки в разных городах. Аня ехать со мной отказалась и дала sim-карту для звонков, если что. В поезде меня поразило то, как общаются люди. Попутчики хоть и не знали языка, разговаривали, задавали вопросы, общались жестами и делились своей едой. Я был тронут — для меня как француза это удивительно! Во Франции так не делают: каждый сидит со своей едой и съедает всё сам. На память о поезде осталась тетрадь, которую я полностью изрисовал, так как приходилось общаться не только на пальцах, но и с помощью рисунков.
Во время летней поездки, между Омском и Новосибирском, Лоран вышел на перроне вокзала в Барнауле. Он думал увидеть здесь горы, а вместо этого встретил представляющую турагентство Зою Акулову. Вместе с переводчицей Натальей Бассенок они четыре часа развлекали француза: показали Нагорный парк, побродили по "Горной аптеке", дурачились с пилюлями и склянками, дегустировали бальзамы, подарили алтайский комуз и отправили Лорана в Новосибирск на автобусе. Французскому туристу так понравилось, как его принимали, что он решил вернуться в январе.
На Алтае надо продавать зиму
— Как раз зимой на Алтае отдыхать интересно — во Франции зимы мало. Вам нужно продвигать зимний отдых, предлагать туристические маршруты различных уровней сложности. Вот для меня самым экстремальным было купание в Голубых озёрах на Катуни. Я долго не решался туда прыгнуть. Гид просто умылся, а я снял верхнюю одежду, умылся и почувствовал, что прыгнуть смогу. Когда температура -25 на улице, вода кажется теплой. Думаю, что никогда бы не решился, если бы не знал, что меня ждет баня. На Телецком я тоже видел купальню, но без бани не купался. Здесь я был два дня и мне приготовили тяжелый подъем в гору. Оказалось трудно, много снега и отвесный уклон (Лоран показал уровень снега по пояс — прим. авт.).
Французскому туристу запомнилось зимнее спокойствие, фасады деревянных домов, атмосфера церквей, красота иконостасов, запах кедра в лесу, лошадка с санями и катание на сибирских хасках. Нахваливал Лоран и профессионализм гида — тот хорошо рассказывал о природе Алтая. А во время похода так вселял уверенность, что появлялось желание идти дальше, отдыхать еще экстремальнее. Даже учил Лорана, как выживать в дикой природе Сибири.
— Например, что нужно делать когда встретишь медведя. Лучше остановиться или закричать, если не поможет — это будет забавная смерть, — рассказывает Лоран.
Русские и "Поцелуй Байкала"
— Лоран, а русские люди, на ваш взгляд, какие?
— Немного холодные, сдержанные, резковатые, но это первое впечатление. Потом выясняется, что люди здесь очень гостеприимные, даже если не понимают чужой язык. И любопытные, все время пытаются поговорить и что-то выяснить. Мне показалось, что русские не очень сильны в планировании своей жизни, кажется, они живут сегодняшним днем. И другая черта, больше типичная для сибиряков — выносливость. Если поместить француза в ваши условия жизни, где снег и зима, к примеру, на полгода, он умрет.
Многие у нас думают, что в России очень любят водку. Я особо не заметил. Пробовал водку на Байкале. Думаю, что это было специальная для туристов дегустация. Делают дырки во льду, наливают туда водку и предлагают её пить. Это называется "Поцелуй Байкала", — смеётся Лоран и добавляет, что предпочитает французский алкоголь, а в России понравились крымские и грузинские вина.
Лоран улетел в Москву не только с воспоминаниями об огромных российских пространствах, но и с подарками: мёдом, кедровыми орешками, магнитами I'm Siberian, где написано "Я был в Сибири и выжил". Магниты планирует показать начальнику, чтобы тот увеличил ему зарплату. И носить с собой в опасных районах, потому что, как он говорит, в России он чувствовал себя в гораздо большей безопасности, чем в некоторых местах Марселя. Всё время пытается рассказать об этом друзьям, но они не верят. Хотя видят, что Лоран уже доехал до самого Владивостока, выжил и опять вернулся к себе в южную Тулузу.
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